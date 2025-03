San Marino. Afghanistan: donne e diritti umani nell’era talebana, il 10 aprile con Libera tavola rotonda a Domagnano

Il prossimo 10 aprile 2025, San Marino ospiterà un importante evento dedicato alla discussione dei diritti umani, con un focus particolare sulla condizione delle donne in Afghanistan sotto il regime talebano. L’appuntamento è fissato per le ore 20:30 presso la Sala Montelupo a Domagnano, organizzato dall’associazione Libera San Marino nell’ambito del progetto “Libera la Cultura”.

Un Tema di Rilevanza Globale

La locandina dell’evento, che porta in primo piano il volto di una giovane afghana avvolta in un velo rosso, sottolinea il tema centrale: “Afghanistan: Donne e diritti umani nell’era talebana” . L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulle sfide affrontate dalle donne afghane dopo il ritorno al potere dei talebani, un argomento che continua a destare preoccupazione a livello internazionale. L’evento si propone di esplorare le dinamiche sociali, politiche e culturali che influenzano la vita quotidiana in Afghanistan, con un’attenzione specifica alla perdita di diritti e libertà per le donne e le minoranze.

Relatori di Eccellenza

Al tavolo dei relatori saranno presenti figure di spicco, pronte a offrire prospettive diverse e approfondite. Tra i partecipanti:

Khaled Ahmad Zekriya , Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Afghanistan in Italia, che porterà un punto di vista diplomatico e istituzionale.

Alice Mina , Presidente Pdcs, che contribuirà con un’analisi politica.

Giulia Muratori , Segretaria di Libera, che rappresenterà l’associazione organizzatrice.

Giuliano Bifolchi , Research Manager di SpecialEurasia, esperto di dinamiche geopolitiche.

Silvia Boltuc , Managing Director di SpecialEurasia, che offrirà un contributo strategico e analitico.

A moderare l’incontro sarà Gilberto Piermattei , Responsabile Formazione e Organizzazione di Libera, garantendo un dialogo fluido e costruttivo tra i relatori e il pubblico.

Un’Oportunità per Riflettere e Agire

L’evento si inserisce nel più ampio impegno di Libera San Marino di promuovere la cultura e il dialogo su temi di rilevanza globale. Attraverso questo incontro, si intende non solo informare, ma anche stimolare una riflessione collettiva sulle possibili azioni da intraprendere per sostenere i diritti umani in contesti di crisi. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire la questione afghana e contribuire a un dibattito costruttivo.

Per maggiori informazioni e per seguire gli aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale www.libera.sm o seguire i canali social di Libera San Marino su Facebook e Instagram ( @liberasanmarino ).