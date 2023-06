San Marino. Agata Riccardi in finale nel tiro a segno, nel nuoto si assegnano le medaglie nei 1500m e 50 rana

MALTA 2 Giugno 2023. TIRO A SEGNO – La giornata inaugurale del tiro a segno si apre con Agata Riccardi che centra la finale nella carabina 10m ad aria compressa. La sammarinese spara un totale di 619,9 qualificandosi alla gara decisiva con il secondo punteggio. RUGBY – Giornata conclusiva dei ragazzi dalla palla ovale, che contro Lussemburgo vengono sconfitti per 26-12. Nella seconda e ultima partita Malta s’impone per 40-0. Alla sfida hanno assistito anche il presidente del Cons Gian Primo Giardi; il Capo Missione, Mahena Abbati; i due vice capo missione Anna Lisa Ciavatta e Giuliano Tomassini, che hanno poi salutato la squadra. NUOTO – Centra la finale Giacomo Casadei nei 50m rana con il quarto tempo di 29’’68. Fuori dalla finale dei 50m farfalla Alessandro Rebosio e Ilaria Ceccaroni. Dalle 17 le finali dei 1500m che vedranno impegnati Loris Bianchi e Arianna Valloni. TENNISTAVOLO – Dopo le medaglie a squadre e nel doppio, per i pongisti sammarinesi inizia il torneo singolare. Lorenzo Ragni perde per 3-0 contro il lussemburghese Eric Glod. Debutto amaro a Malta per Federico Giardi, che in un girone proibitivo va incontro alla sconfitta contro Anthony Geminiani e Luka Mladenovic.