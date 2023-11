San Marino. Agosto a Osage County al Teatro Nuovo: Martedì 14 Novembre, ore 21.00

AL TEATRO NUOVO AGOSTO A OSAGE COUNTY

L’opera di Tracy Letts vincitrice del Pulitzer

Martedì 14 Novembre, alle ore 21.00 presso il Teatro Nuovo di Dogana, sarà in scena lo spettacolo Agosto a Ostage County del Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale.

Filippo Dini firma la regia della prima versione italiana dell’opera di Tracy Letts, che vedrà protagonisti, oltre a Dini, Anna Bonaiuto e Manuela Mandracchia nella traduzione di Monica Capuani. La commedia è stata premiata con il Pulitzer nel 2008 e ha ottenuto notorietà sul grande schermo col celebre film I segreti di Osage County che vide Meryl Streep nel ruolo qui interpretato da Anna Bonaiuto. La pièce di Letts, poliedrico e pluripremiato attore e drammaturgo americano, e? oggi considerata una delle storie piu? sarcastiche e impietose sulle disfunzionalita? della famiglia.

Agosto a Osage County racconta un dramma familiare di rara intensità e imprevedibilità, in cui l’aridità del contesto – l’estate afosa delle Grandi Pianure dell’Oklahoma – si specchia con quella interiore dei protagonisti. Nella contea di Osage, in Oklahoma, vivono Violet e suo marito Beverly Weston, poeta alcolizzato. Un giorno l’uomo scompare misteriosamente e la famiglia si riunisce precipitosamente, riportando a galla vecchi ricordi spiacevoli. Il ritrovamento del cadavere e il suo funerale daranno il via a una emozionante e divertente resa dei conti. Un viaggio sentimentale tra affetti, dispetti, segreti, cinismo e humour nero.

“Ho visto il film e mi sono innamorato di questa storia meravigliosa. Ho scoperto che era tratto da un testo teatrale che ha vinto il premio Pulitzer, l’ho trovato straordinario, con potenzialità enormi per raccontare lo stato della famiglia, per domandarci se sia ancora il migliore modello di organizzazione sociale”. Così Filippo Dini spiega perché ha scelto di portare in scena Agosto a Osage County di Tracy Letts. “Questo testo è l’ultimo anello di un filone meraviglioso, quello di Ibsen, di ?echov, di Pirandello e poi di Eduardo (continua Dini): il dramma borghese, che si concentra sulla dinamica familiare. Ma Tracy Letts ci parla della società contemporanea, e dunque può permettersi una crudezza che caratterizza amaramente la nostra epoca. (…) Regna un odio furioso in casa Weston, nutrito dalla degenerazione di ogni singola personalità che la abita, fomentato dai personali fallimenti, dalle invidie e dalle delusioni di una vita intera, dove la rabbia e l’aggressione sembrano essere gli unici linguaggi possibili, l’unico codice consentito per comunicare in quella famiglia. “

“Agosto a Osage County ha la sacralità, la solennità e tende alla profondità della tragedia greca, anche se sembra voler negare la catarsi.” (Carlo Orlando)

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure direttamente al Teatro Nuovo da quattro ore prima della rappresentazione.

