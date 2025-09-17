San Marino. Ai mulini di Canepa di San Marino la musica incontra la parola letteraria di Jack London il prossimo 21 settembre

Prosegue la programmazione di Macinare Cultura – Festival dei Mulini Storici organizzato da ATER Fondazione insieme alla Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici, che questo fine settimana fa tappa nella Repubblica di San Marino.

Domenica 21 settembre (ore 17) la musica accompagnerà la parola letteraria nell’appuntamento ai Mulini di Canepa, suggestivo complesso monumentale in Strada Rivo dei Faggeti.

Con Omaggio a Jack London il regista e attore Silvio Castiglioni porta in scena l’anima inquieta dello scrittore statunitense. Ad arricchire la narrazione un accompagnamento musicale con trio d’archi (Aldo Capicchioni al violino, Michela Zanotti viola, Veronica Conti violoncello) con gli arrangiamenti del maestro Marco Capicchioni. Giornalista e scrittore statunitense, la cui penna ha raccontato non solo la natura selvaggia, ma anche le tensioni sociali e umane del suo tempo, la voce letteraria di Jack London risuonerà attraverso due racconti avvincenti ed emozionanti: La bistecca, uno sguardo crudo e senza filtri sul pugilato, allora agli albori, e Bastardo, una storia intensa che mette a nudo il rapporto controverso e profondo tra un uomo e il suo cane.

Ingresso: 5 € Prenotazione obbligatoria entro giovedì 18 settembre. Rivolgersi a info.istituticulturali@pa.sm oppure 0549/882452. Servizio navetta da Piazza Capicchioni (Santa Mustiola) dalle ore 15.45.