San Marino al centro del dialogo Internazionale all’Astana International Forum in Kazakhstan

Anche la Repubblica di San Marino, rappresentata dall’Ambasciatore Dott. John Mazza, ha partecipato nei giorni 29-30 maggio in Kazakhstan all’evento “Astana International Forum”, promosso ed organizzato dall’Ufficio di Presidenza del Kazakhstan insieme all’Organizzazione delle Nazioni Unite, nella veste di Strategic Partner, e la statunitense CNN, nella veste di Strategic Media Partner.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi Capi di Stato e di Governo, Ministri, Segretari Generali e Direttori di primarie Organizzazioni ed Agenzie Internazionali, quali ONU, OCSE, Banca Mondiale, BERS, IFC, FAO, OMPI, IRENA, e di primarie imprese multinazionali, fondi sovrani e di investimento ed istituti di ricerca leader mondiali nei settori strategici quali energia, ambiente, ICT, finanza, trasporti, logistica, engineering, ricerca scientifica e tecnologica.

Tra gli interventi più significativi quelli del Presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, dell’ex Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-Moon, del Direttore Generale della FAO Qu Dongyu, della Presidente della Repubblica della Macedonia del Nord Gordana Silijanovska Davkova e del Primo Ministro della Repubblica Italiana Giorgia Meloni.

Ad Astana l’Ambasciatore John Mazza è stato ricevuto presso il Ministero degli Affari Esteri dal Vice Ministro degli Esteri Roman Vassilenko, per un colloquio incentrato sullo sviluppo ulteriore dei rapporti di collaborazione, in ambito istituzionale ed economico, tra San Marino ed il Kazakhstan, Paese che ha assunto il ruolo di cerniera e crocevia degli scambi commerciali tra l’Est e l’Ovest, referente primario per tutta l’area dell’Asia Centrale, come testimoniato dal primo vertice “Asia Centrale – Italia” promosso dal Governo italiano e tenutosi ad Astana in concomitanza con l’Astana International Forum.

Infine l’Ambasciatore ha partecipato ai lavori dell’evento “Italy – Kazakhstan Supply Chain Forum” organizzato dall’Associazione per il Commercio Italo-Kazako e che ha visto la partecipazione di esponenti di Governo e delle Istituzioni dell’Italia e del Kazakhstan, tra cui il Primo Ministro del Kazakhstan Oljas Bektenov, il Ministro del Commercio e dell’Integrazione del Kazakhstan Arman Shakkaliyev, il Presidente della Commissione Finanze del Senato italiano Marco Osnato, il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, l’Ambasciatore, Senatore e già Ministro degli Esteri italiano Giulio Terzi di Sant’Agata, nonché gli esponenti di vertice di importanti imprese italiane, quali ENI, Maire Technimont, Ansaldo Energia, Neos, Speri Engineering e di importanti enti ed associazioni, quali Confindustria e Confapi.

Comunicato stampa – Segreteria di Stato agli Affari Esteri