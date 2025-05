San Marino al centro dell’Europa dei diritti: torna ENIL per la Giornata della Vita Indipendente

San Marino accoglie nuovamente ENIL – la Rete Europea per la Vita Indipendente – a dieci anni dal primo storico incontro, in occasione dell’evento internazionale It’s OUR Time! organizzato da Attiva-Mente per celebrare la Giornata Europea per la Vita Indipendente.

Dal 5 al 7 maggio, la Repubblica diventerà teatro di un confronto culturale e politico di alto profilo, ponendosi al centro di un dibattito sempre più urgente: garantire alle persone con disabilità il diritto all’autodeterminazione, all’assistenza personale e alla piena partecipazione alla vita sociale.

ENIL – considerata tra le realtà più autorevoli nella tutela dei diritti delle persone con disabilità a livello europeo e mondiale – porterà a San Marino le sue testimonianze più vive e dirette. Molti dei suoi attivisti vivono infatti in prima persona situazioni di disabilità complesse, che non solo non li frenano, ma rappresentano la forza stessa del loro impegno. “Non è un limite, ma una testimonianza concreta di competenza e determinazione”, sottolineano gli organizzatori.

Presente per l’intera durata dell’evento, anche la direttrice di ENIL, Ines Buli? Cojocariu, che parteciperà alla Conferenza e sarà ricevuta all’Udienza Ufficiale dei Capitani Reggenti, mercoledì 7 maggio a Palazzo Pubblico, insieme ai delegati internazionali.

L’arrivo di ENIL a San Marino non è solo un momento simbolico, ma un segnale forte: la Vita Indipendente non è un privilegio, ma un diritto umano fondamentale, riconosciuto anche dalle istituzioni sammarinesi. E proprio dalla più antica Repubblica del mondo, parte un messaggio chiaro: l’inclusione è possibile, ovunque, se fondata sulla volontà politica e sulla responsabilità sociale.

Per il programma completo dell’evento internazionale It’s OUR Time!, visitare il sito di Attiva-Mente:

? https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/conferenza-it-s-our-time