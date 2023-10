San Marino. Al Concordia da giovedì 9 per tutti i giovedì del mese di novembre LO SGUARDO IN MOVIMENTO. Fotografe e fotografi dietro alla macchina da presa

Spazio d’azione Visuale, in collaborazione con gli Istituti Culturali – San Marino Cinema, la Giunta di Castello della Città di San Marino e SMIAF, presentano la Rassegna cinematografica “LO SGUARDO IN MOVIMENTO. Fotografe e fotografi dietro la macchina da presa” che si svolgerà al Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore da giovedì 9 per tutti i giovedì del mese di novembre alle ore 21.00.

Poco prima dell’estate Giorgio Busignani, A. Gabriele Mazza e Marco Vincenzi hanno dato avvio al progetto Spazio d’Azione Visuale con la collaborazione della Giunta di Castello della Città di San Marino e dello SMIAF Festival. Si tratta di un’iniziativa rivolta ai giovani sulla fotografia e le arti visive, che vede i partecipanti essere i protagonisti della propria autoformazione e autori di un progetto artistico personale che intende riflettere sull’idea di territorio. I curatori, che svolgono una funzione di facilitazione e di tutoraggio sull’operato dei giovani partecipanti, hanno pensato di organizzare anche una piccola rassegna di film documentari che permetta di ampliare la riflessione sul visuale, proponendo 4 titoli mirati a far emergere il ruolo della fotografia dietro la macchina da presa

La visione dei film sarà ad ingresso gratuito

I film in programma sono i seguenti:

Giovedì 9 Novembre 2023 / Pino [Italia, 2020] / Regia di Walter Fasano

Durata: 60 min. / Regione Puglia, Fondazione Pino Pascali e Apulia Film Commission

Il racconto del ritorno nei luoghi delle proprie origini è l’occasione per una riflessione sul percorso artistico di Pino Pascali, che muore giovanissimo in un incidente in motocicletta nel 1968. Una dimensione narrativa in cui spazio e tempo si piegano e si cancellano.

Giovedì 16 Novembre 2023 / Happy Pills [Svizzera, 2022] / Regia di Arnaud Robert e Paolo Woods

Durata: 94 min. / Intermezzo Films, RTS Unité des films documentaires, SSR-SRG, ARTE G.E.I.E.

Un viaggio per il mondo alla ricerca dei farmaci della felicità in una società prometeica votata al superamento dei limiti. Il lavoro di Woods e Robert è focalizzato sulla ricerca essenziale, ovvero necessaria per l’uomo, della felicità, oggi più che mai sentita come un dovere. La felicità rappresenta per l’uomo il primo e inesauribile desiderio, da soddisfare anche attraverso i prodotti dell’industria farmaceutica.

Giovedì 23 Novembre 2023 / Life is But a Dream [Italia, 2018] / Regia di Margherita Pescetti e Pietro Masturzo

Durata: 71 min. / Margherita Pescetti e Pietro Masturzo

Il viaggio tra Gerico e Ramallah è uno squarcio nella quotidianità delle colonie israeliane in territorio palestinese, e non solo: è un invito concreto, in ogni singolo fotogramma, alla riflessione su una realtà che non intende uscire dall’attualità. Entrare in contatto con queste realtà non significa solo affrontare muri, cancelli e telecamere di sorveglianza, ma anche superare diffidenza e, in molti casi, ostilità dei coloni stessi.

Giovedì 30 Novembre 2023 / Il mondo a scatti [Italia, 2021] / Regia di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli

Durata: 89 min. / OfficinaVisioni, Luce Cinecittà e Rai Cinema

Un film anomalo che mostra tutta la forza dell’artista e fotografa Cecilia Mangini. Un film che parte da pensieri su immagini fotografiche che hanno fermato il tempo. Ogni scatto può fermare il tempo, il tempo di uno scatto. Quando lo si sente il mondo si ferma e il tempo è congelato: anche il movimento si ferma e si ha il tempo per fissare il rettangolo di mondo che è rimasto intrappolato.