San Marino al fianco del Myanmar: Attiva-Mente sostiene Baan Unrak dopo il terremoto

Dopo il devastante terremoto che ha colpito il Myanmar il 28 marzo scorso, arriva da San Marino un segnale concreto di solidarietà. L’associazione Attiva-Mente ha effettuato un primo contributo economico a sostegno della comunità di Baan Unrak, attiva da anni lungo il confine tra Thailandia e Myanmar per aiutare bambini, donne e persone vulnerabili.

Non si tratta di un legame recente: già nel 2018, la fondatrice di Baan Unrak, Donata Dolci, fu ricevuta a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti in una udienza ufficiale, ricevendo un riconoscimento per il suo impegno umanitario in una delle aree più fragili del sud-est asiatico.

Intervento immediato dopo il sisma: tre squadre in azione

A pochi giorni dal sisma, l’organizzazione ha messo in campo tre squadre operative:

Un team di coordinamento a Bangkok per la logistica degli aiuti;

Un gruppo a Yangon dedicato all’acquisto e alla distribuzione dei beni di prima necessità;

Una squadra sul campo a Baan Unrak, impegnata a oltrepassare il confine per raggiungere le zone più colpite.

Le priorità sono chiare: bambini e donne, spesso invisibili durante le emergenze, sono al centro dell’intervento. Sono già stati distribuiti coperte, cibo, medicinali, kit igienici, zanzariere, vaccini e sapone, portando aiuti fondamentali in villaggi isolati e devastati.

Una rete internazionale di speranza

Baan Unrak continua a operare in stretta collaborazione con organizzazioni locali, per assicurare che ogni donazione raggiunga davvero chi ne ha bisogno. In un contesto già complesso, aggravato da instabilità politica e povertà cronica, questo intervento rappresenta una concreta possibilità di riscatto.

Attiva-Mente rinnova così il suo impegno verso i diritti umani, anche oltre confine, contribuendo con gesti tangibili alla ricostruzione della speranza in territori dove regna la difficoltà.

Come donare

Chi desidera contribuire può effettuare una donazione diretta alla Fondazione Baan Unrak: