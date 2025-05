San Marino. Al Multieventi due spettacoli per i giovani e le famiglie: Nostalgia ’90 e Mr. Rain in concerto … di Angela Venturini

Una doppietta per fare bingo. Due grandi spettacoli molto diversi fra loro, entrambi capaci di fare il pieno di pubblico e di consensi, anche in una location del tutto nuova per San Marino: gli spazi aperti del Multieventi Sport Domus.

Si comincia con Nostalgia ’90, il format di questo genere musicale più famoso a livello nazionale italiano: un dj set esplosivo che farà tuffare tutti nelle atmosfere più famose e divertenti degli anni ’90 con ballerine, effetti speciali, animazione e un’ambientazione assolutamente originale. Un viaggio intenso nel mondo di quegli anni, per rivivere una notte piena di ricordi, di energia e di nostalgia. L’appuntamento è per venerdì 19 luglio, espressamente dedicato a giovani, meno giovani e famiglie anche con bambini. Cancelli aperti dalle 21, lo spettacolo dalle 21,30, con prosecuzione del dj set fino alle 2 di notte.

In immediata sequenza: Mr. Rain, che, sull’onda dei successi sanremesi, farà tappa a San Marino sabato 20 luglio con il suo tour estivo. Mr. Rain, un rapper e beatmaker bresciano nato nel 1991, con un grande seguito sui social, amatissimo dai giovani (e non solo) sarà presente sin dalle 18 per un meet and greet presso le sale di San Marino Outlet Experience, partner dell’iniziativa. I cancelli del Multieventi saranno aperti dalle 19; dj set dalle 19,45; il concerto avrà inizio alle 21. Costo dell’ingresso: 12 euro. Circa un migliaio di biglietti già venduti online, ma il botteghino sarà aperto all’ingresso fino al momento dello spettacolo. Per facilitare gli spostamenti e non intasare i parcheggi, una navetta farà la spola dalla stazione centrale di Rimini fino a Serravalle, andata e ritorno.

Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, in conferenza stampa, non nasconde la soddisfazione di aver messo a punto due eventi musicali di livello nazionale, capaci di grande attrattività e in grado di rilanciare l’immagine di San Marino sui canali frequentati da una platea molto vasta e differenziata, che può facilmente trasformarsi anche in platea turistica, creando un indotto molto importante.

Ma gli obiettivi sono molteplici. Tra questi: lanciare dal punto di vista turistico anche le zone cosiddette periferiche, dopo che per anni si è privilegiata solo Città. E poi sottolinea: “Questi spettacoli sono stati organizzati grazie ad un’importante sinergia pubblico/privato, che vede lo Stato partecipare alle spese solo in minima parte”. Insomma, non paga tutto Pantalone, come succedeva spesso in passato. In questo caso sono le stesse agenzie dello spettacolo, a cui si è unito San Marino Outlet Experience, ad assumersi il rischio dell’intera organizzazione e soprattutto il rischio di impresa. Come è avvenuto ad esempio per Claudio Baglioni, il cui concerto ha avuto talmente successo che allo Stato non è costato nulla, o come per Albano dove lo Stato ha partecipato con una piccola parte di spesa.

“Il nostro obiettivo è continuare su questo modello organizzativo” chiosa il Segretario evidenziandone la valenza non solo economica, ma anche politica. Non scopre del tutto le carte, ma rivela che si sta già lavorando per portare, nel settembre prossimo, un altro grande spettacolo dove il divertimento e la parte artistica faranno da supporto ad una parte sociale, tutta dedicata ai bambini. Come avvenne lo scorso anno, nello stesso periodo, al parco Ausa di Dogana, con più di 2000 presenze.

Angela Venturini