San Marino, al Parco Ausa arriva “Cuoro” di Gioia Salvatori: ironia e poesia nella rassegna TeatrOUT. Appuntamento a mercoledì 6 agosto

Si preannuncia una serata all’insegna dell’ironia tagliente e della poesia travestita da stand-up quella in programma mercoledì 6 agosto, quando il Parco Ausa di Dogana ospiterà “Cuoro – Inciampi per sentimenti altissimi”, spettacolo scritto e interpretato da Gioia Salvatori nell’ambito della rassegna estiva San Marino TeatrOUT – stiamo fuori.

L’appuntamento è per le 21:00, ma già dalle 19:30 sarà attiva un’area bar con piccola ristorazione, per chi desidera trasformare la serata in un momento conviviale oltre che culturale. In caso di maltempo, l’evento sarà spostato al Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

“Cuoro” è un progetto che nasce nel 2012 come blog di satira, per poi evolversi in una forma artistica capace di muoversi tra scrittura, comicità e linguaggi teatrali. In questa versione, interamente dedicata all’amore – o meglio, al suo fallimento – Gioia Salvatori costruisce un monologo comico e poetico che scava nei meccanismi del sentimento con humour spietato e lucidità disarmante.

Sdraiata su un divano al centro di un giardino, la protagonista ripercorre con dolcezza disillusa e tagliente ironia storie d’amore personali e altrui, scomponendo e ricomponendo cliché, fallimenti, modelli femminili disgraziati, lamenti pop e miti antichi. Il risultato è uno spettacolo intimo e spiazzante, che attraversa il linguaggio comico con radici nella tradizione ma con lo sguardo ben puntato sul presente.

La produzione descrive “Cuoro” come “uno specchio dove ritrovarsi ancora una volta, dove misurarsi con le proprie insicurezze e – magari – riuscire a dominarle. Ma non in questo caso”. Un invito, dunque, a lasciarsi attraversare da un flusso di parole e immagini, con la leggerezza della comicità e la profondità della riflessione emotiva.

Gioia Salvatori, attrice e autrice romana, lavora da anni nel teatro contemporaneo, alternando interpretazione, scrittura drammaturgica e radiofonica, con collaborazioni tra le più riconosciute nel panorama italiano.

I biglietti per la serata sono acquistabili su Vivaticket e direttamente in loco a partire dalle 19:30.