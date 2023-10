San Marino al Vertice della Comunità Politica Europea di Granada

Granada, 5 ottobre 2023 – Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, su invito del Presidente del Consiglio dell’Unione Europea, Pedro Sánchez e del Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, accompagnato da una delegazione diplomatica, ha partecipato oggi al Vertice della Comunità Politica Europea, a Granada, insieme ai Capi di Stato e di Governo di oltre 46 Paesi.

Si tratta della prima partecipazione di San Marino a questo Vertice, quest’anno alla sua terza edizione. Il Summit è teso allo scambio di visioni su come rendere l’Europa più resiliente, prospera e geostrategica, attraverso la promozione del dialogo politico e la cooperazione tra gli Stati, anche nell’ottica di riunire gli sforzi per garantire la pace, la stabilità e lo sviluppo economico-sostenibile, viste le gravi minacce derivanti dai conflitti e dalle tensioni che interessano alcune zone della Regione.

Il Vertice si è aperto con la riunione plenaria, in cui sono intervenuti per i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio dell’Unione Europea, Pedro Sánchez, il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelens’kyj e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Il Segretario di Stato ha poi preso parte attivamente alla tavola rotonda sul multilateralismo, co-presieduta dalla Repubblica Ellenica e dalla Confederazione Svizzera, che ha visto la partecipazione anche dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borrell. Il Segretario di Stato si è confrontato con gli altri Capi di Stato e di Governo presenti sul nuovo contesto geopolitico e sulle sfide che riguardano il multilateralismo e il diritto internazionale. Il Segretario di Stato Beccari ha sostenuto con forza l’importanza del multilateralismo e del suo ruolo cruciale quale forum privilegiato per garantire il dialogo e la pace. Forte anche il richiamo del Segretario di Stato al perseguimento di un approccio più inclusivo che tenga conto di tutti gli Stati in questa strategia indipendentemente dalla dimensione o dalla posizione geografica.

Il Segretario di Stato Beccari ha avuto occasione di intrattenersi in numerosi colloqui con i leader dei Paesi presenti secondo il format informale previsto dagli organizzatori.

La missione del Segretario di Stato Beccari continuerà in serata con la partecipazione alla cena ufficiale riservata ai Capi di Stato e di Governo, alla presenza anche di Sua Maestà Re Felipe VI e della Regina Letizia Ortiz.

Nella serata di ieri il Segretario di Stato si è intrattenuto, in un incontro trilaterale, con i Capi di Governo dei Principati di Andorra e di Monaco per uno scambio di vedute sul tema dell’Accordo di associazione.