San Marino. Al via all’ISSR “A.Marvelli” il Corso di Alta Formazione in “Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali”

In partenza il Corso di alta Formazione in “Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali”, un’iniziativa di punta dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi di San Marino. Il Corso mira a esplorare le diverse culture e tradizioni religiose dell’umanità ed è patrocinato e accreditato dalla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, nonché riconosciuto dal Miur quale corso di formazione continua per docenti di qualsiasi grado di istruzione. Un team qualificato di docenti specialisti, guidato dal presidente Franco Cardini, si impegna nell’attività didattica ordinaria, che include anche testimonianze dirette da rappresentanti delle Chiese Ortodosse, delle Confessioni Riformate e delle varie tradizioni religiose ebraiche, islamiche, buddhiste, induiste e shintoiste.

