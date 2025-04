San Marino. Al via il Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS): 25 posti disponibili, iscrizioni aperte fino al 25 aprile 

Al via le iscrizioni per il XIV corso di qualifica per Operatori Socio-Sanitari (OSS), organizzato dall’Istituto Sicurezza Sociale in collaborazione con Agenfor Italia, sede di Rimini. Sono 25 i posti disponibili riservati in via prioritaria ai cittadini e residenti sammarinesi.

Le iscrizioni si apriranno ufficialmente giovedì 28 marzo e proseguiranno fino alle ore 17:30 di giovedì 25 aprile. Per accedere al corso, sono necessari alcuni requisiti fondamentali, visionabili nel bando pubblicato sul sito dell’Istituto Sicurezza Sociale nella sezione apposita “Bandi, concorsi e avvisi”.

Il corso avrà una durata di 1.000 ore e inizierà il 29 aprile 2024: le lezioni si terranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la sede di Agenfor Italia in Via IV Novembre 21, Rimini.

Le domande di iscrizione devono essere consegnate all’Ufficio Formazione, Comunicazione, URP dell’ISS, al 5° piano della scala “E” dell’Ospedale di Stato, palazzina dedicata agli uffici amministrativi. Gli orari di apertura del servizio sono il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 17.30, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

Il corso per Operatori Socio-Sanitari è accreditato e riconosciuto sia per l’Italia che per San Marino. Tale corso sarà attivato se si raggiunge il numero minimo di 18 partecipanti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Formazione, Comunicazione, URP: telefono 0549 994874 / 994561 / 994564 o all’e-mail formazione@iss.sm.

Ufficio Stampa, 27 marzo 2024

Bando di ammissione XIV Corso OSS