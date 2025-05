San Marino. Al via il nuovo corso di formazione per guida turistica e accompagnatore turistico! Al Centro Formazione Professionale di Serravalle

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino annuncia l’avvio del corso di formazione per Guide Turistiche e Accompagnatore Turistico, organizzato in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale.

Il corso e i contenuti formativi sono strutturati in moduli specifici per ciascun profilo professionale.

Il percorso formativo è rivolto a chi desidera approfondire la conoscenza del patrimonio storico, artistico, legislativo, architettonico, archeologico e naturalistico della Repubblica di San Marino e si propone di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per accedere all’esame di abilitazione professionale di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico.

La procedura di preiscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite l’applicativo denominato “IOL – Istanze On Line” www.gov.sm , accessibile dal portale internet della Pubblica Amministrazione ( www.cfp.sm ), nella sezione “Iniziative formative (seconda formazione)” fino alle ore 13.00 del 7 marzo 2025.

La quota di partecipazione è di € 500,00 per il percorso formativo di guida turistica e di € 250,00 per quello di Accompagnatore Turistico. La frequenza sarà gratuita per gli iscritti all’Albo delle Professioni Turistiche.