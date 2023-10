San Marino. Al via il premio chef anno 2023, si parte con il ristorante “Cesare” (articolo de La Serenissima)

Parte questa sera il PREMIO CHEF ANNO 2023, ideato da Marco Severini, in collaborazione con giornalesm e di cui la Serenissima è media partner.

Primo appuntamento di questa avventura culinaria sarà preso il ristorante “Cesare” e il suo chef, Graziano Canarezza (foto). Di volta in volta condivideremo coi nostri lettori la “cronaca” e le più belle foto della serata. Alla fine verrà decretato il ristorante e lo chef dell’anno. I nomi dei locali partecipanti saranno svelati man mano.

I fini palati che faranno parte della giuria di questa edizione sono:

Autorità: Segretario della Cultura, Andrea Belluzzi – Un esperto di cultura e tradizioni, che apporterà una conoscenza approfondita nella valutazione delle creazioni culinarie, considerando anche il contesto culturale.

– Membro d’onore della giuria: Direttore Generale Giochi del Titano Salvatore Caronia – Una figura di spicco nel panorama sammarinese, apporterà la sua vasta esperienza e professionale discernimento nella valutazione delle prelibatezze proposte dagli chef.

– Presidente Giuria: Marino Albani – Un grande professionista, dotato di esperienza e saggezza, che saprà coordinare i giurati con maestria garantendo un giudizio equo e imparziale.

– Segretario della Giuria: Marco Severini – Con la sua attitudine organizzativa sarà il braccio destro del Presidente Albani assicurandosi che tutto si svolga senza intoppi.

– Stampa: David Oddone – La sua acuta capacità di giudizio giornalistico contribuirà a comunicare al pubblico l’essenza delle prelibatezze in gara, aggiungendo un tocco di professionalità.

– Esperto Chef: Principe chef Canio Cillis – Con una vasta e consolidata esperienza nel settore fornirà un’analisi esperta e sofisticata delle creazioni in gara, grazie alla sua conoscenza approfondita della cucina.

– Blogger enogastronomico: Samuele Vergari – Con la sua passione per il cibo e l’enogastronomia arricchirà la valutazione con un punto di vista unico e appassionato, apportando un’ulteriore dimensione alla competizione.

– Membro della giuria e commercialista: Gianluca Belluzzi – Un professionista nel campo economico e un grande cultore dell’enograstronomia porterà una prospettiva fondamentale nella valutazione delle creazioni culinarie.

– Membro della giuria e imprenditore: Boris Pelliccioni – Il suo punto di vista imprenditoriale fornirà una valutazione equilibrata delle prelibatezze presentate dagli chef partecipanti considerando anche l’aspetto commerciale ed imprenditoriale.

– Commerciale anche di GiornaleSM: Niccolò Severini – Aggiungerà il suo tocco commerciale e rappresenterà anche la voce dei giovani sammarinesi nella valutazione delle creazioni di questi importanti chef.

Questa giuria di prim’ordine si riunirà, per la prima volta, verso la fine del mese per svolgere una valutazione accurata dei piatti presentati dal primo chef in gara. A loro, l’ardua sentenza….

Lasciatevi trasportare dall’attesa mentre, nei prossimi articoli, cominceremo a svelare i nomi dei partecipanti, aprendo così le porte a una competizione culinaria entusiasmante e avvincente. Non perdetevi questa emozionante avventura gastronomica e seguiteci per conoscere tutti i dettagli e le sfumature di questo straordinario evento culinario!

La Serenissima