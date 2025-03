San Marino. AL VIA IL SECONDO CICLO DI INCONTRI “SAN MARINO VERSO L’EUROPA”

Presentata oggi in conferenza stampa la seconda edizione del ciclo di incontri dal titolo “San Marino verso l’Europa. I contenuti dall’Accordo”, la quale prevede tre serate divulgative ed informative sui contenuti dell’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione europea.

Si tratta di un’iniziativa patrocinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, organizzata e promossa dalla Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS) in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino.

Ad introdurre il progetto, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che interverrà nel corso delle serate pubbliche unitamente al Presidente della SUMS, Marino Albani, e al Professore dell’Università di San Marino, Michele Chiaruzzi.

In seguito al successo riscontrato dalla precedente edizione, questo format è stato valutato positivamente sia in termini di partecipazione della cittadinanza che di analisi dei temi; ora, anche grazie alla conclusione dei negoziati avvenuta lo scorso dicembre, il taglio delle serate sarà più orientato sui temi del’Accordo, analizzandone i contenuti e riconoscendo ampio spazio alle domande dei partecipanti e da remoto utilizzando i canali di comunicazione indicati nella locandina dell’evento.

“Il ciclo di incontri pubblici – ha affermato il Segretario di Stato Beccari – si pone in assoluta coerenza anche con l’impegno di divulgazione e di coinvolgimento della cittadinanza circa i temi dell’Accordo di Associazione. Come Segreteria di Stato, stiamo predisponendo dei cicli di incontri rivolti alla Pubblica Amministrazione sammarinese relativo ai temi più specifici per questo settore. Ci saranno inoltre iniziative di questo genere sempre più frequenti non appena il testo dell’Accordo sarà divulgabile”.

“La prosecuzione di questi incontri permetterà di raggiungere maggiormente l’obiettivo di fare conoscere i contenuti dell’Accordo, nella consapevolezza del diritto-dovere dei cittadini di interessarsi ad essi poiché espressione del futuro del Paese” ha dichiarato il Presidente della SUMS.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, unitamente ai promotori dell’evento, invita la cittadinanza a partecipare numerosa al primo appuntamento, calendarizzato per giovedì 29 febbraio presso la Sala Montelupo di Domagnano alle ore 20:45, avente quale tema il quadro istituzionale dell’Accordo.

San Marino, 21 febbraio 2024/1723 d.f.R.