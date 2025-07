San Marino, Alba Trapanese sarà la madrina del Festival “Tuttavia… che Spettacolo!” 2025

Sarà Alba Trapanese, la bambina con sindrome di Down adottata da Luca Trapanese, ad assumere il ruolo di Madrina ufficiale della quinta edizione del Festival promosso da Attiva-Mente “Tuttavia… che Spettacolo!”, in programma dall’11 al 14 settembre 2025 nella Repubblica di San Marino. Una scelta che racchiude un potente valore simbolico e affettivo, perfettamente in linea con lo spirito del Festival, dedicato all’inclusione, alla diversità e alla bellezza delle unicità individuali.

Un incontro speciale con Luca e Alba: “L’amore fa così”

Il momento più atteso sarà venerdì 12 settembre alle ore 21 presso la Sala Montelupo di Domagnano, dove andrà in scena l’incontro pubblico “L’amore fa così”, un dialogo aperto tra Luca Trapanese – attivista, scrittore e oggi Assessore al Welfare del Comune di Napoli – e sua figlia Alba, testimone silenziosa ma potente di una storia che ha commosso e ispirato l’Italia.

Durante la serata, Trapanese racconterà la sua esperienza di genitorialità, accoglienza e attivismo, presentando due dei suoi libri più rappresentativi: “Le nostre imperfezioni” e “L’amore fa così. Alba”. Sarà inoltre allestita una postazione a cura della Libreria Il Boccino d’Oro per la vendita dei volumi e una sessione di firmacopie con l’autore.

A dialogare con Luca Trapanese saranno:

Vilma Cervellini , vicepresidente di Attiva-Mente

Vera Bessone , giornalista

Laura Viola, pediatra

Incontri e sorrisi al Villaggio Moto Solidale

Ma il Festival non si esaurisce in una sera. Sabato 13 settembre, Luca e Alba saranno presenti anche presso il Villaggio Moto Solidale, cuore pulsante dell’intera manifestazione, per un momento informale di incontro e condivisione. Un’occasione unica per conoscere da vicino una delle storie più belle e autentiche degli ultimi anni, in un contesto aperto, accessibile e profondamente umano.

“Tuttavia… che Spettacolo!” torna così a confermare la propria identità: un evento che non è solo intrattenimento, ma un autentico spazio di accoglienza, riflessione e valorizzazione della diversità, senza distinzioni o barriere.

Il programma completo dell’edizione 2025 è disponibile sul sito ufficiale: attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025