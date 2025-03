Campo da calcio di Acquaviva attraversato da un torrente d’acqua. Primo campo in collina dove l’acqua non può scolare e vedi papera nuotare . Chi ha pagato gli studi ingegneristici e di fattibilità? C’è una responsabilità civile della posa in opera? Leggo quotidianamente le vostre inchieste e….anche qui avreste del materiale su cui scrivere molte righe. Grazie

Un lettore