San Marino. Alen, Kivimaki, Biason E Blomqvist a RALLYLEGEND. Imperdibile il “DELTA S4 TRIBUTE”

Repubblica di San Marino – La sua carriera di pilota si è conclusa ormai da quasi venticinque anni, ma Markku Alen

rimane un campione ancora amatissimo dalle vecchie e giovani generazioni di appassionati. Una carriera e tanti

successi conseguiti principalmente con vetture del gruppo Fiat-Lancia, con l’inseparabile “Kikki” Kivimaki a fianco,

Alen è ricordato come pilota velocissimo, spiccata simpatia e quel linguaggio particolare, definito “alenese”, caratteristiche che lo hanno reso indimenticabile. Alen è legato a Rallylegend fine dalle primissime edizioni, è tornato

più volte e quest’anno sarà di nuovo nella Repubblica di San Marino, per la gioia dei tanti fans che ancora lo ammirano.

Anche Miki Biasion è di casa a Rallylegend. Il popolare due volte campione mondiale rally è anche ambasciatore

dell’evento sammarinese e nei giorni “sammarinesi” si mette a disposizione dei tanti suoi appassionati. Di certo

delizierà il pubblico con la Lancia 037 ma, come sempre, non mancheranno le sorprese.

Nonostante provenga dalla fredda Svezia, Stig Blomqvist, campione del mondo rally 1984, si scalderà e infiammerà alla grande anche il pubblico a Rallylegend, non risparmiando numeri di acrobazia e controsterzi con la

abbondante cavalleria della sempre affascinante Audi Quattro S1, che sarà una delle più ammirate tra le Legend

Stars.

Per Alen, Kivimaki, Biasion (e di sicuro farà una capatina anche Blomqvist) il richiamo poi dello special event

“Seventies”, anni in cui hanno iniziato le loro strepitose carriere, sono stati irresistibili. E saranno lì a raccontare

quegli anni favolosi.

“DELTA S4 TRIBUTE”, OMAGGIO ALLA ICONICA LANCIA GRUPPO B

Ad un compleanno così significativo, Rallylegend non poteva mancare.

“Delta S4 Tribute” è l’omaggio, la celebrazione della iconica Gruppo B di casa Lancia, che fu presentata

giusto 40 anni fa, dando inizio ad una epopea breve ma intensa, nella quale Alen-Kivimaki sfiorarono il

titolo mondiale nel 1986, stesso anno nel quale Miki Biasion, con Siviero, colsero la prima vittoria iridata

al Rally Argentina proprio con la S4. Alcune “essequattro” saranno esposte nel Rally Village, dove Alen,

Kivimaki e Biasion, insieme ad altri fuoriclasse del’epoca, racconteranno ricordi e aneddoti, in attesa di

vedere in azione le Delta S4, al giovedì, nella Sprint Legend Race e quindi nella doppia Parade, al sabato

e alla domenica, sulle prove spettacolo “The Legend”.