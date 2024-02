SAN MARINO. ALESSANDRO GIOVAGNOLI D’ARGENTO AI CAMPIONATI ITALIANI CADETTI 2024 DI TAEKWONDO

<< Momento magico per il nostro giovane cadetto Alessandro Giovagnoli (1° kup -65 kg) del Club Taekwondo San Marino che conquista, ad appena 7 giorni di distanza, un oro all’Insubria Cup 2024 del 03-04 febbraio a Busto Arsizio (VA) e un’altra medaglia questa volta d’argento ai Campionati Italiani, categoria Cadetti categoria cinture rosse e rossonere disputati in questo fine settimana (10-11 febbraio) a Torino.

Ben preparato ed accompagnato sull’ottagono di gara dal Coach Nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan), il ragazzo ha dato ancora il meglio di sé stesso salendo sul secondo gradino del podio nel Campionato dove sono schierati i migliori atleti, compresi i nazionali che rappresentato il futuro di tutto il Taekwondo Italiano.

Un altro splendido risultato che incrementa ulteriormente il nostro medagliere, che così arriva a 306 medaglie complessive: (89 ori) – (98 argenti) – (115 bronzi) – 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.).

Non è mai semplice vincere in campo nazionale e quindi grandissima soddisfazione per tutti, CONS e Fesam compresi, in attesa delle prossime gare: il 24-25/02 lo Slovenia Open 2024 di Ljubljana (per cadetti, junior e senior); a seguire il 08-10/03 l’European Qualification Tournament per Paris 2024 l’Olympic Games a Sofia, Bulgaria (senior), mentre ad aprile (23-24/04/2024) l’European Small Countries Championships 2024 a Tallinn, Estonia (per cadetti, junior, senior); seguito a maggio (10-12/05/2024) dall’European Senior Championships 2024 (G-4) a Belgrado, Serbia (senior); seguito il 30-31/05 Argentina dall’ Open World Taekwondo (G-2) (cadetti, junior, senior) ed infine la gara a domicilio (29-30/06/2024) con il San Marino Open 2024 al Multieventi di Serravalle (RSM) (junior, senior).

I maestri del Club, tutti diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation), vi attendono nelle nostre due sedi (dojang) di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, per provare, senza alcun pericolo, questa stupenda arte marziale e sport olimpico >>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il Maestro Michele Ceccaroni (4° dan)

con Alessandro Giovagnoli medaglia d’argento