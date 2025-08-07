San Marino. Alessandro Mancini, ALLEANZA RIFORMISTA: ”Più autonomia e qualità per l’Istituto Musicale Sammarinese”

Con il Decreto Delegato n.104/2025, San Marino compie un passo importante e atteso per valorizzare la propria identità culturale, riformando a fondo l’Istituto Musicale Sammarinese. È una scelta giusta e necessaria, che rafforza un’istituzione centrale per la formazione musicale del nostro Paese, dandole più autonomia, strumenti moderni e una gestione più chiara, efficiente e responsabile. Le novità introdotte – come una programmazione strategica, nuove regole per il personale e una struttura organizzativa più solida – rendono l’IMS più forte e capace di guardare al futuro. La musica e la cultura non sono un lusso, ma un investimento: e in un piccolo Paese come il nostro, che ha sempre fatto della propria identità un punto di forza, sostenere la cultura significa difendere le nostre radici e costruire un futuro più ricco di opportunità per tutti.

Alessandro Mancini