San Marino. Alfredo Torre Rossini fa sua la prima prova del Trofeo Federale di specialità cinque birilli

Dal 19 febbraio al 7 marzo la Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo ha organizzato la prima prova del Trofeo Federale di specialità cinque birilli, gara che ha assegnato i primi posti del ranking per decretare gli atleti che rappresenteranno il Titano ai prossimi appuntamenti internazionali. Ventuno iscritti totali sono stati suddivisi in gironi fino ad arrivare alla semifinali a scontro diretto. Alfredo Torre Rossini, che in semifinale ha battuto Cristiano Urbinati, ha avuto la meglio nella finale contro Gianluca Genghini, il quale a sua volta per approdare alla sfida decisiva ha sconfitto Roberto Bucci.