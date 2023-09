San Marino. “Alla Radice del Nostro Agire!” – al via la nuova Scuola di Formazione Politica dei GDC

La Scuola di Formazione Politica dei Giovani Democratico Cristiani riparte ufficialmente dal 26 settembre. Un progetto che parte dalla collaborazione con Fondazione De Gasperi e che fonda le proprie radici nell’idea di portare la conoscenza sui temi di politica ai giovani sammarinesi, permettendo il confronto con le sfide del passato e, soprattutto, del futuro. Ma perché oggi è importante la formazione politica per noi giovani? Per un motivo apparentemente semplice: la democrazia e l’esercizio politico necessitano di personalità consapevoli e preparate. Soggetti che sappiano muoversi all’interno del sistema democratico, in grado di valorizzare la singola persona ed il legame che essa può generare con la comunità. È questa la ragione che rende la formazione un elemento fondamentale per chi desidera approcciarsi al mondo politico. “Alla Radice del Nostro Agire!”, un titolo diretto a chiarire l’obiettivo degli incontri serali: intraprendere un percorso attraverso il quale i giovani possano approfondire il ruolo e la funzione della politica e della Democrazia Cristiana sotto vari aspetti, da quelli storici fino anche quelli di economia e finanza, dalla sostenibilità al lavoro alla società. Sono queste le sfide di in un mondo in frenetica evoluzione come quello odierno. Il ciclo di incontri, organizzato in sei appuntamenti serali in presenza ma anche da remoto (su piattaforma ZOOM), prevede un focus dedicato a queste tematiche. Tematiche complesse snocciolate da parte di relatori professionisti dei vari settori sopracitati, come: Adrea Spiri (Dottore di Ricerca in Storia Politica dell’Età Contemporanea), Don Marco Mazzanti (Rettore della Basilica del Santo), Flavio Felice (Professore di Storia delle Dottrine Politiche), Ettore Gotti Tedeschi (economista ed ex Presidente della Banca Vaticana), Marco Bentivogli (esperto di politiche di innovazione dell’industria e del lavoro), Sergio Belardinelli (Professore di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi) e con la partecipazione, come moderatore, di Markus Krienke (Professore presso la facoltà di teologia di Lugano). La nuova scuola di formazione è quindi un ulteriore modo di evocare lo spirito tipico del Movimento Giovanile, la dedizione alla formazione, alla conoscenza ed al modo di fare politica. In definitiva, un modo per noi giovani di addentrarci all’interno delle sfide odierne e del futuro che talvolta ci vedono già protagonisti. Il 26 settembre sarà quindi una data da segnare in calendario. Un percorso che inizierà da una riflessione – che è anche il titolo della prima serata di incontri – “L’Identità della Democrazia Cristiana: perché e quando nascevano i primi partiti?”. Una considerazione importante sul ruolo dei partiti in passato, dalla quale però nasce un’alta domanda: i valori che hanno segnato l’inizio dei partiti sono presenti ancora oggi?

