San Marino all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Marco Nicolini (Capo Delegazione), Marica Montemaggi e Roberto Ciavatta, prenderà parte alla prima sessione 2024 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 22 al 26 gennaio p.v.

In apertura dei lavori, l’Assemblea eleggerà il proprio Presidente per un mandato annuale, quindi eleggerà 19 Vice-Presidenti, tra i cui candidati figura il Capo Delegazione Nicolini, già eletto Vice-Presidente nel 2023; in seguito, l’Assemblea si esprimerà sulla richiesta di dibattito d’urgenza in merito alla situazione dei bambini dell’Ucraina.

Tra i temi all’ordine del giorno della corrente sessione figurano la questione del Medio Oriente e gli sviluppi dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele, nonché il ruolo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) riguardo alla globalizzazione in tempi di crisi e di guerra dopo l’aggressione da parte della Federazione Russa contro l’Ucraina.

L’Assemblea è chiamata ad esprimersi inoltre riguardo alla necessità di garantire la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti, nonché sul contrasto imperativo alle SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), ovvero azioni legali strategiche, tese a bloccare la partecipazione pubblica, che minacciano giornalisti, ONG e Società Civili in Europa; così come sul tema della migrazione e dell’asilo nelle campagne elettorali e la relativa conseguenza sull’ accoglienza e sui diritti dei migranti.

In plenaria si esamineranno altresì questioni quali le accuse di tortura sistemica e trattamenti disumani o degradanti nei luoghi di detenzione in Europa, oltre agli abusi sui minori negli istituti in Europa, nonché del futuro democratico della Bielorussia, con l’intervento della Leader dell’opposizione democratica bielorussa Sviatlana TSIKHANOUSKAYA.

Interverranno inoltre in plenaria il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pej?inovi? Buri?, il Presidente della Repubblica di Cipro Nikos CHRISTODOULIDES e il Presidente del Montenegro Jakov MILATOVI?, nonché il Primo Ministro del Liechtenstein Daniel RISCH, oltre al Presidente del Comitato dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, dell’Istruzione e dello Sport del Liechtenstein, Dominique HASLER, per la Comunicazione da parte del Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

San Marino, 22 gennaio 2024/1723 d.F.R.

