San Marino, Alleanza Riformista celebra la Festa dell’Arengo: un simbolo di democrazia e partecipazione

Il 25 marzo, oggi, rappresenta una data fondamentale per la Repubblica di San Marino: la Festa dell’Arengo celebra il momento in cui il popolo sammarinese ha riconquistato la propria centralità nel processo decisionale, riaffermando il diritto alla partecipazione e alla costruzione del proprio futuro.

Alleanza Riformista, forza di maggioranza e di Governo, sottolinea con orgoglio il valore storico e politico di questa ricorrenza, ricordando come l’Arengo sia stato un punto di svolta per la vita democratica del Paese. “È una lezione potente di libertà e autodeterminazione che continua a ispirare la nostra comunità, trovando nuova linfa ogni volta che i cittadini scelgono di essere parte attiva della vita democratica”, dichiara il movimento.

I valori dell’Arengo: ascolto, responsabilità, partecipazione

Alleanza Riformista ribadisce il proprio impegno nel promuovere una Repubblica che non si limita ad amministrare, ma che guida, innova e protegge i propri cittadini. Modernizzazione e identità, coesione sociale, giustizia e solidarietà sono i pilastri su cui fondare il futuro della Repubblica.

Una festa da vivere attivamente

Questa giornata non deve essere solo un ricordo storico, ma un’occasione per rinsaldare il legame tra istituzioni e cittadini. “La libertà, per essere autentica, ha bisogno di partecipazione”, afferma Alleanza Riformista, invitando la popolazione a vivere la Festa dell’Arengo con spirito attivo e consapevole.

In un momento in cui il panorama politico ed economico richiede scelte coraggiose e condivise, la Festa dell’Arengo rappresenta un monito e un’opportunità: quella di affrontare le sfide del presente con trasparenza, concretezza e visione.