San Marino. Alleanza Riformista: “Dalla mozione congressuale all’azione politica”

Abbiamo concluso il ciclo di incontri avviato nelle scorse settimane con le forze politiche, le categorie economiche e le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di illustrare i contenuti della Mozione Finale approvata in occasione del nostro Primo Congresso, svoltosi lo scorso 18 maggio.

Nel corso degli incontri abbiamo approfondito la visione politica e programmatica delineata nel documento congressuale, che rappresenta per noi il riferimento strategico dell’azione del Partito. La mozione affronta temi centrali per il futuro della Repubblica, tra cui lo sviluppo economico sostenibile e innovativo, il rafforzamento del sistema sanitario e del welfare pubblico, l’attuazione ordinata e trasparente dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, la modernizzazione istituzionale e il riordino del sistema elettorale, il rilancio dell’istruzione, della cultura e delle infrastrutture digitali, e una politica estera coerente con la vocazione internazionale del Paese.

Durante il confronto ci siamo soffermati anche su alcuni dei principali temi di attualità, con particolare attenzione all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, alla proposta di modifica della normativa sulla cittadinanza per naturalizzazione e alla revisione della legge sulle imposte dirette (IGR).

Riguardo alle modifiche della normativa fiscale, abbiamo ribadito il pieno sostegno al percorso in atto, ritenendolo essenziale per rafforzare la sostenibilità finanziaria dello Stato, garantire servizi pubblici efficienti e consolidare la fiducia dei mercati. L’obiettivo è costruire un sistema più equo e moderno, in grado di sostenere lo sviluppo, tutelando le pensioni ed i redditi medio-bassi, contrastare l’evasione e liberare risorse per investimenti e crescita, recuperandole da comparti economici non sottoposti a tassazione sammarinese, benché si tratti di redditi prodotti a San Marino.

In merito alla cittadinanza, abbiamo avuto un confronto anche con il Comitato Civico per la Cittadinanza. Abbiamo ribadito la convinzione che ogni eventuale revisione della legge debba avvenire nel rispetto dei valori costituzionali e secondo un approccio coerente e responsabile. La cittadinanza rappresenta un legame sostanziale con la comunità sammarinese e le sue istituzioni, e ogni riforma dovrà muoversi lungo percorsi chiari e trasparenti, in grado di tutelare l’equilibrio del sistema istituzionale e la coesione sociale.

Ampio spazio è stato riservato ai rapporti con le forze politiche. Nel confronto con il Partito Democratico Cristiano Sammarinese è emersa la volontà condivisa di rafforzare il coordinamento politico all’interno della coalizione, con l’impegno a consolidare un metodo di lavoro efficace, basato su responsabilità, coerenza programmatica e piena attuazione dell’agenda di governo.

Questo ciclo di incontri ha confermato l’importanza del confronto come metodo politico indispensabile per costruire visione comune, rafforzare la coesione e dare risposte credibili alle sfide che il Paese ha di fronte.

Rinnoviamo il nostro impegno a proseguire con serietà, coerenza e senso di responsabilità il percorso tracciato dalla mozione congressuale, in linea con i valori fondanti del nostro progetto politico.