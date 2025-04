San Marino. Alleanza Riformista: “Il nostro impegno è sempre lo stesso: cercare le migliori soluzioni politiche per il bene del Paese”

In questi giorni di consultazioni per la formazione del nuovo governo a seguito delle elezioni politiche dello scorso 9 giugno, anche se non dovrebbe succedere, è normale che ‘Radio politica’ offra spaccati di realtà che ben poco hanno a che fare con quelle che sono le valutazioni che si stanno facendo al tavolo della coalizione Democrazia e Libertà, dopo il primo giro di consultazioni. ‘Radio politica’, come diceva Giulio Andreotti, descrive i pettegolezzi e le indiscrezioni che circolano nei corridoi del potere.

Ad Alleanza Riformista non interessano i pettegolezzi o cosa si dice in altre sedi, ad Alleanza Riformista interessa che possa nascere un governo politico con un’agenda dettagliata in grado di dare le necessarie risposte al Paese.

La nostra storia parla chiaro: a noi non sono mai interessate le poltrone e ne abbiamo dato ampia prova quando eravamo all’interno di Noi per la Repubblica senza alcun tipo di rappresentanza in Congresso. Ne abbiamo dato prova quando per primi, al termine della legislatura, abbiamo lanciato la grande coalizione nella consapevolezza che il nostro peso politico in quel governo sarebbe stato certamente più ridotto rispetto ad altre soluzioni.

Ora, in questi pochi giorni che rimangono per il termine del mandato ricevuto, il nostro impegno è sempre lo stesso: cercare le migliori soluzioni politiche per il bene del Paese, senza alcun tipo di rivendicazione, ma con la ferma posizione che i compromessi per un posto al sole a noi non interessano.

San Marino, 18 giugno 2024

ALLEANZA RIFORMISTA