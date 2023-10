San Marino. Alleanza Riformista per le famiglie sammarinesi: ”SMaC Card e ICEE a loro sostegno contro l’Inflazione ed il caro vita”

L’obiettivo di sostenere i consumi più difficilmente sostituibili o differibili per le famiglie sammarinesi in momento del tutto particolare in cui non si arresta la crescita dell’inflazione – è stato uno dei temi più discussi nella recente approvazione della legge di variazione di bilancio.

Un apposito articolo di delega (l’art.34), da mandato al Congresso di Stato di adottare, un decreto delegato che preveda l’individuazione di beni non sostituibili sui quali sarà applicato uno specifico sconto SMaC Card.

Salutiamo con molta soddisfazione il recente incontro promosso dalla Segreteria di Stato per le Finanze con i rappresentati delle Associazioni dei Consumatori, Sportello Consumatori, Unione Consumatori Sammarinesi e delle Associazioni di Categoria USC e OSLA – un incontro molto importante che ha registrato la proposta del Segretario Gatti di sottoscrivere un accordo quadro, per individuare in tempi brevi le migliori soluzioni – per poter fin da subito dare risposte concrete in particolare nel settore dei generi alimentari.

L’economia della Repubblica sta crescendo e da questa dobbiamo e possiamo estrarre le risorse per l’adozione di quei provvedimenti a supporto delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione.

L’introduzione dell’ICEE (Indicatore della Condizione Economica per l’Equità) è un tema di confronto utile ed aperto anche con le opposizioni proprio per il sostegno dei più deboli.

Uno strumento che possa migliorare la ridistribuzione delle risorse pubbliche e di contrastare le situazioni di povertà. l’ICEE rappresenterà lo strumento di valutazione della situazione economica, necessario per classificare la condizione economica effettiva di coloro che richiedono l’accesso a prestazioni sociali a regime agevolato, a provvidenze di carattere economico e per il diritto allo studio.

San Marino l’8 ottobre 2023.

Alleanza Riformista