San Marino. ALLEANZA RIFORMISTA: ”Per le opposizioni è più facile distruggere o perdere inutilmente tempo in parlamento, piuttosto che costruire qualcosa di utile per la cittadinanza ed il Paese”

Terminata la “maratona ” resasi necessaria per l’approvazione della legge di variazione al Bilancio di Previsione dello Stato, riteniamo che alcune considerazioni politiche siano non solo doverose ma opportune:

Le opposizioni si sono esaltate per aver rallentato di mesi il dibattito finale sulla legge di assettamento, sostenendo di essere riusciti a commissariare governo e maggioranza. A nostro modo di vedere hanno solo dato l’ennesima dimostrazione – non impareranno mai – di quanto sia più facile distruggere o perdere inutilmente tempo in parlamento, piuttosto che costruire qualcosa di utile per la cittadinanza ed il Paese.

Mesi di inutili dibattiti per poi vedere l’opposizione spaccarsi e capitolare nella ricerca dell’assenso di qualche forza di maggioranza sperando in un posto al sole.

Alleanza Riformista, piuttosto, esprime soddisfazione per l’approvazione della legge dii assestamento che mette in evidenza i risultati economici conseguiti nella prima parte del 2023 superiori al previsionale – segno di una economia reale ché sta crescendo grazie alle politiche del governo.

L’economia della Repubblica sta crescendo e da questa dobbiamo e possiamo estrarre le risorse per l’adozione di quei provvedimenti a supporto delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione.

Su questi temi siamo pronti al confronto ed anche alla collaborazione con tutto il parlamento per l’adozione di interventi mirati a lenire gli effetti del caro vita ed a dare il necessario supporto a chi ne ha bisogno.

L’introduzione dell’ICEE ( Indicatore della Condizione Economica per l’Equità) è un tema di confronto utile ed aperto anche con le opposizioni proprio per il sostegno dei più deboli.

Auspichiamo, che in un momento così delicato a livello internazionale, anche la politica estera e quella di indirizzo economico possano unire le forze politiche, poiché in questo momento le divisioni e le contrapposizioni sono solo sintomo di debolezza.

San Marino il 17 settembre 2023

Alleanza Riformista