San Marino. Alleanza Riformista respinge le accuse del consigliere Cecchetti, portavoce di Elego

Alleanza Riformista respinge con fermezza le accuse mosse dalla portavoce di ?lego, Giovanna Cecchetti, a giustificazione della sua uscita dalla Lista di Alleanza Riformista, ritenendole totalmente infondate e frutto di una decisione già maturata ben prima della comunicazione odierna. È falso quanto affermato dal Consigliere Giovanna Cecchetti circa il fatto che all’interno della lista non sia stato cercato il dialogo: Alleanza Riformista ha dimostrato più volte apertura nei confronti della componente di Elego, proponendo di condividere la creazione di una struttura politica solida e organizzata, mettendo sul tavolo anche la possibilità di rimandare il Congresso a primavera, con l’intento di armonizzare i rapporti e dare pari dignità a tutte le componenti della lista.

Altrettanto falso è che non siano stati rispettati accordi. Ciò semplicemente perché non c’era condivisione di accordi.

Rimane il dato di fatto: l’uscita del Consigliere Giovanna Cecchetti appare, alla luce dei fatti, come una decisione predeterminata, in linea con le condotte politiche di rottura passate, probabilmente già presa all’indomani del risultato elettorale che le ha permesso di sedere in Consiglio Grande e Generale sfruttando la lista di Alleanza Riformista.

Allenza Riformista chiede scusa agli elettori per l’errore commesso.

Questa vicenda ha fornito un insegnamento politico importante: in futuro, la scelta della formazione della lista dovrà essere fatta con maggiore oculatezza e attenzione, affinché chi rappresenta una lista o un partito non solo condivida i valori e gli obiettivi del progetto, ma dimostri anche lealtà e coerenza verso gli impegni presi con i propri elettori.

Alleanza Riformista proseguirà con determinazione e coerenza il proprio percorso politico, restando fermamente ancorata agli obiettivi di governo che si è prefissata. Non si farà distogliere da chi, preferendo voltare le spalle agli impegni presi con i propri elettori, dimostra mancanza di lealtà verso il Paese.

L’impegno di Alleanza Riformista rimane saldo e inamovibile: continuerà a lavorare con dedizione al servizio del Paese, a differenza di chi preferisce alimentare divisioni e fare la lista dei buoni e dei cattivi o fuggire dai propri doveri o, peggio ancora, giocare in politica nella speranza di trovare un posto al sole.

L’Ufficio politico ha già deliberato di proseguire con determinazione nel percorso che porterà Alleanza Riformista al suo primo congresso generale.

Alleanza Riformista