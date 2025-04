San Marino. Alleanza Riformista risponde a Repubblica Futura: “Deve esserci proprio qualcosa di personale tra Repubblica Futura e Gian Nicola Berti…”

Deve esserci proprio qualcosa di personale tra Repubblica Futura e Gian Nicola Berti, se ciò toglie il sonno agli amici di RF.

Ci dispiace che un semplice invito a un evento abbia causato tanto scompiglio e agitazione.

Per il futuro magari potremmo utilizzare piccioni viaggiatori per invitare i nostri concittadini a momenti di confronto ed evitare così inutili polemiche.

Gestire le elezioni non è una passeggiata, ma forse per Repubblica Futura era più importante avere una risposta scritta a un’interpellanza, piuttosto che essere certi che la macchina elettorale funzionasse senza problemi.

Rivendichiamo e apprezziamo tutto ciò che Gian Nicola Berti ha realizzato alla guida della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, e cogliamo l’occasione per ringraziarlo ancora una volta per il suo operato che, in meno di un anno, ha permesso di raggiungere importanti risultati.

Probabilmente è proprio questo che ha dato fastidio a Repubblica Futura, e non riescono a darsi pace.

I fasti e il modo di governare di Repubblica Futura sono ancora ben impressi nella memoria e nel portafoglio dei cittadini Sammarinesi.

In attesa di leggere una nota stampa di Repubblica Futura sulle recenti condanne del processo “Caso Titoli”, che siamo sicuri avrà la stessa enfasi del comunicato contro Berti, auguriamo agli amici di “Nicola”, di dormire un po’ di più, perché in questa stagione il sole può dare alla testa.

San Marino, 12 luglio 2024