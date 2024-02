San Marino. Alleanza Riformista sulle strumentalizzazioni del tema dell’informazione: ”intanto i cittadini restano all’oscuro del motivo per cui Buriani sia stato condannato per tre reati ed in altri due prescritto”

Avremmo preferito evitare di ritornare sulle strumentalizzazioni del tema dell’informazione, tuttavia, i recenti comunicati stampa da parte di Repubblica Futura e Libera richiedono una nostra risposta. Durante questa sessione consiliare, sono emersi diversi interventi critici riguardo alle carenze nell’offrire un’informazione completa e obiettiva, specialmente per quanto concerne la cronaca giudiziaria riportata da certa carta stampata, in particolare in relazione ai risultati del processo che coinvolge un Magistrato e un Politico della Repubblica. Nonostante le numerose critiche, anche da parte di vari Segretari di Stato, gli attacchi si sono ingiustamente concentrati sul Segretario di Stato Berti.

Ci appare ironico il criterio con cui queste forze politiche giudicano la gravità dei comportamenti.

Da parte loro, non abbiamo visto condanne pubbliche nei confronti dei condannati, ma piuttosto una condanna pubblica nei confronti del Segretario di Stato Berti, il quale ha sicuramente esortato con fermezza gli operatori dell’informazione a essere diligenti, completi e obiettivi nel riportare i fatti della cronaca giudiziaria, a salvaguardia del diritto dei cittadini a una informazione libera e accurata.

Questo sembra essere il modus operandi di Repubblica Futura e Libera: utilizzare il tema della libertà di stampa per attaccare un avversario politico, ignorando gli altri che hanno espresso critiche ancor più severe.

Finché questo rimarrà il livello del dibattito politico, non possiamo che augurare il meglio al nostro Paese.

Nel frattempo, i cittadini restano all’oscuro del motivo per cui un GIUDICE è stato condannato per tre reati, mentre per altri due è stata dichiarata la prescrizione. Se gli operatori dell’informazione dessero adeguato spazio a questi fatti, dimostrerebbero un vero servizio a favore della libertà di stampa.

Nella cronaca giudiziaria, dove i dettagli di un caso possono essere complessi e le implicazioni vaste, il pluralismo dell’informazione consente di esplorare tutte le sfaccettature di un processo, offrendo al pubblico una comprensione più approfondita. Questo approccio non solo eleva la qualità dell’informazione, ma promuove anche un dibattito pubblico più informato e costruttivo.

Inoltre, il pluralismo nell’informazione agisce come un controllo e un bilanciamento contro il potere, sia esso politico, economico o di altra natura, garantendo che nessuna entità possa monopolizzare il discorso pubblico a proprio vantaggio.

Alleanza Riformista

San Marino, 16 febbraio 2024