SAN MARINO. ALLEANZA RIFORMISTA: “VERSO LA COSTITUZIONE DELLA CASA COMUNE DEI LIBERAL DEMOCRATICI E DEI RIFORMISTI” Nella serata di martedì 4 Luglio u.s. si è riunito l’Ufficio di Coordinamento Politico di “Alleanza Riformista”. In apertura dei lavori è stato espresso unanimemente il forte apprezzamento e sostegno per la nomina, da parte dell’aula Consiliare, dell’amico Gian Nicola Berti a Segretario di Stato per gli Affari Interni. L’organo politico, espressione delle rappresentanze di Noi Sammarinesi – Movimento Ideali Socialisti – Componente Socialista Riformista, ha successivamente definito il percorso verso la celebrazione dell’Assemblea Costituente di Alleanza Riformista prevista per la giornata di sabato 14 ottobre p.v. . Tappa finale di un percorso che culminerà con la nascita di un nuovo soggetto politico aperto a tutte le forze e le energie liberali, riformiste e civiche che si riconoscono nei valori della Repubblica di San Marino. L’ Ufficio di Coordinamento Politico ha, infine, provveduto alla costituzione di due distinti gruppi di lavoro finalizzati alla redazione del programma e alla organizzazione politica dell’assemblea costituente. Alleanza Riformista San Marino, 5 Luglio 2023