San Marino. ALLEANZA RIFORMISTA“Crescita e Stabilità: il Cammino di San Marino Segnato dai Feedback del FMI”

Al termine di una settimana di intensi incontri e analisi, si è conclusa la missione del Fondo Monetario Internazionale a San Marino, un evento che ha segnato un importante momento di dialogo e confronto tra le autorità sammarinesi e la delegazione internazionale.

Durante gli incontri con il Governo, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le istituzioni finanziarie, il team del FMI ha raccolto dati cruciali per il rapporto “Article IV” previsto per settembre. Questa valutazione approfondita ha toccato temi chiave quali il processo di cartolarizzazione, l’accordo di associazione e le sue ripercussioni sull’economia locale, nonché le proiezioni economiche e finanziarie per il prossimo biennio.

Il feedback fornito dal FMI durante la presentazione conclusiva ha messo in luce tre punti di forza dell’economia sammarinese: una crescita positiva nel 2023, spinta dal dinamismo del settore dei servizi; una gestione fiscale prudente e un miglioramento nella redditività delle banche, segno di un sistema bancario in via di rafforzamento.

Alleanza Riformista accoglie con entusiasmo i risultati della missione del FMI, vedendo in essi una conferma della correttezza della direzione presa dal paese. La conferma di una crescita sostenibile, la gestione prudente delle finanze pubbliche e l’impegno verso il miglioramento del sistema bancario sono segnali che rafforzano la nostra determinazione a proseguire su questa strada.

In conclusione, Alleanza Riformista crede fermamente che questo sia il momento per San Marino di rafforzare l’impegno per una crescita economica solida e per un futuro sicuro e prospero.

Abbiamo un piano chiaro per il prossimo governo, basato su principi semplici ma fondamentali: gestire bene le nostre risorse, supportare le imprese e le famiglie, migliorare il sistema bancario e aprire San Marino al mondo.

Il nostro obiettivo è lavorare duro per fare di San Marino un luogo migliore, più forte e pronto a fronteggiare le sfide future. Ci impegneremo per rendere l’economia più stabile e per assicurare che ogni cittadino possa beneficiare dei risultati.

San marino il 10 aprile 2024

Alleanza Riformista