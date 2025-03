San Marino. Alleanze e visioni per il futuro: il PDCS in prima linea per la stabilità politica di San Marino

Tra dialoghi costruttivi e divergenze programmatiche il PDCS definisce la rotta verso la prossima legislatura, puntando su collaborazione e innovazione politica.

Ieri sera, mercoledì 28 febbraio, si è riunita la Direzione del PDCS per l’analisi dell’esito degli incontri con le forze politiche di Maggioranza ed Opposizione, svoltisi questi giorni nella sede del PDCS.

Dopo le comunicazioni del Segretario Politico, inerenti gli incontri con gli alleati di Governo, la Direzione prende atto delle differenti valutazioni e scelte che le singole forze politiche stanno svolgendo al proprio interno rispetto al percorso che ci porterà alla prossima legislatura, rilevando positivamente la volontà da parte di esse di consolidare, o mantenere, una collaborazione con la Democrazia Cristiana anche nel prossimo futuro.

In relazione agli incontri con i partiti di Opposizione, la Direzione rileva elementi di distanza significativa rispetto ad alcune forze politiche e, al contempo, la disponibilità e volontà da parte di alcuni partiti di provare a costruire un percorso politico su base programmatica, che possa portare ad una possibile collaborazione nella prossima Legislatura.

La Direzione evidenza come il quadro politico, in questa fase, sia ancora mutevole e necessiti di ulteriori elementi e passaggi per una sua maggior definizione e chiarezza.

La Direzione da riscontro della volontà, da parte di tutte le forze politiche, di impegnarsi per trovare una sintesi ed un percorso condiviso per concludere questa Legislatura ordinatamente e per svolgere in maniera costruttiva i prossimi lavori consiliari e la nomina della Reggenza, nonché di avviare un percorso di confronto sulle Riforme Istituzionali, considerato non rinviabile, per il buon funzionamento delle Istituzioni stesse.

La Direzione dà mandato di raccogliere dalla base del Partito, dai propri organismi, dai propri membri di Governo e del Consiglio Grande e Generale, ogni contributo e suggerimento utile alla sistemazione organica dei punti programmatici, per continuare gli incontri ed il confronto con le forze politiche disponibili, confermando che, solo qualora ci siano sintonia e condivisione degli obiettivi, saranno valutabili ragionamenti su possibili coalizioni e percorsi strutturati al fine della formazione del nuovo Governo, e comunque, tenendo quale base di riferimento proprio l’attuazione dell’Accordo di Associazione all’UE.

La Direzione condivide la necessità di riunirsi nuovamente la prossima settimana per ulteriori valutazioni sia di carattere programmatico che politico.

La Direzione, inoltre, conferma le date degli incontri programmati con le Organizzazioni Sindacali e con le Associazioni di Categoria, e da mandato di formare la Delegazione a tal fine.

29 febbraio 2024

L’Ufficio Stampa del PDCS