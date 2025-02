San Marino. Alletti cede in finale nel torneo del San Marino Tennis Club

Silvia Alletti si è arresa solo in finale, sui campi casalinghi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, nel torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club.

La giovane allieva biancazzurra, al via come terza testa di serie, ha superato ai quarti Sofia Regina per 6-1 6-4 e se è imposta in semifinale sulla numero 2 Sara Aber per 3-6 6-2 10-6. Nell’ultimo atto del torneo ha ceduto alla testa di serie numero 1 Diana Rolli, che si è imposta al tie-break (3-6 7-6 10-7).

Al via del tabellone finale anche Serena Pellandra che, dopo essersi imposta su Rachele Franchini e Anita Sassoli, si era arresa proprio a Sofia Regina, mentre Emma Pelliccioni e Iryna Horai si erano fermate al secondo turno delle qualificazioni.

Sempre sui campi del Centro Tennis di Montecchio si è disputato nel weekend un triangolare valido come Campionato Promo a squadre FIT Junior Program di categoria Super Orange che ha visto impegnate, oltre alla formazione sammarinese, quelle del TC Casalboni e Cicconetti.

La rappresentativa biancazzurra, composta da Giada Farabollini, Matteo Ghigi, Nicolas Paolini, Davide Puerini, Alessandro Volpinari e Gioele Falasconi, ha vinto 5-0 contro la squadra riminese e perso 3-2 contro quella di Santarcangelo.

Nel weekend, sui campi del Tennis Club Baratoff, si è avviato anche il Trofeo Ornamobil, evento giovanile giunto alla trentasettesima edizione.

Nell’Under 12 maschile successo di Alex Sciutti su Tommaso Cenci (6-4 7-6), mentre nell’Under 14 Marco Fantini ha ceduto a Leone Lazzara per 6-2 6-4.

Sabato, infine, Amelia Valentini è scesa in campo nel doppio con la rappresentativa di Rimini per la terza e ultima giornata della prima fase della Coppa delle Province contro Ravenna. Per la formazione riminese è arrivata la vittoria e il primo posto nel girone,