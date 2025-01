San Marino. All’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università di San Marino “una personalità eminente della Scienza Giuridica”

Il commento del direttore dell’Istituto Giuridico dell’Ateneo, Paolo Pascucci, in vista della lectio magistralis di Giuliano Amato

“Uno dei giuristi più moderni e colti del panorama italiano, dal punto di vista scientifico uno dei costituzionalisti più illustri”. È così che Paolo Pascucci, direttore dell’Istituto Giuridico dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, descrive Giuliano Amato, al quale sarà affidata la lectio magistralis prevista durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2023-24. L’appuntamento è per mercoledì 27 marzo al Centro Congressi Kursaal, dalle ore 15.

“Si tratta una personalità talmente eminente, nel campo della Scienza Giuridica, che non possiamo che essere felici e onorati della sua presenza”, prosegue l’accademico.

A contribuire alla statura di Amato, un’esperienza estesa dall’ambito universitario a quello politico: “Nell’ordinamento italiano ha rivestito ruoli fondamentali come quello di presidente della Corte Costituzionale. A livello istituzionale, inoltre, è stato sia Presidente del Consiglio che Ministro”.

Sul fronte della letteratura Pascucci ricorda il “Manuale di Diritto Pubblico” firmato da Amato insieme ad Augusto Barbera”, definito “una pietra miliare”, e sottolinea l’attenzione del futuro ospite dell’Università di San Marino per “il Diritto Comunitario e le problematiche etiche”.

Inaugurare l’Anno Accademico con la lectio magistralis di una figura del genere valorizza, infine, le crescenti attività dell’Istituto Giuridico dell’Ateneo sammarinese: “Nonostante l’Università di San Marino non offra un corso di laurea in Giurisprudenza – spiega Pascucci – stiamo assumendo un ruolo sempre più rilevante nell’ordinamento del Titano. Ciò – continua – attraverso il coinvolgimento dei nostri esperti, che vengono consultati per il supporto tecnico necessario alla predisposizione delle leggi”.

Di recente, fra le attività più rilevanti, “una collaborazione con la Segreteria di Stato per il Lavoro su un progetto di riforma e la messa in campo di un Master sulla cultura manageriale nella PA, realizzato insieme alla Direzione Generale della Funzione Pubblica”. Invitando Amato, conclude il direttore dell’Istituto Giuridico, “l’Università di San Marino ha dato un segnale di attenzione verso ciò che facciamo per l’Ateneo e per tutta la comunità”.

Durante la cerimonia sono previsti gli interventi del Rettore, Corrado Petrocelli, e del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Andrea Belluzzi. Ingresso libero.