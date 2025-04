AGNESE CONTADINI Harp

Elogiata dal celebre magazine Harp Column per la “ricca tavolozza sonora” e le interpretazioni “luminescenti e memorabili”, Agnese Contadini e? una giovane arpista italiana che si sta affermando sulla scena internazionale.

Si e? laureata presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma con massimi voti, lode e menzione d’onore e ha completato il Master in Performance presso il Royal College of Music di Londra con honours, ottenendo una borsa di studio per l’Artist Diploma. Dal 2006 ha ottenuto premi in piu? di 25 concorsi nazionali e internazionali. Tra gli ultimi successi si menzionano il primo premio, premio speciale per la votazione di 100/100 e premio speciale per la miglior performance di The Lark di Glinka/Balakirev all’International Competition of the Slovenian Harp Association, il primo premio al concorso internazionale Sibelius Music Fest, il primo premio per la Royal College of Music Harp Competition, il primo premio assoluto presso il XXVII Concorso Riviera della Versilia “Daniele Ridolfi”, il primo premio al concorso Internazionale “Antonio Salieri”, il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di Treviso, il primo premio e premio speciale “Mirella Vita” al prestigioso International Harp Contest in Italy “Suoni d’Arpa”, il Premio Nazionale delle Arti MIUR come migliore giovane interprete. Profondamente appassionata della musica di Nino Rota, ha ottenuto due premi speciali per l’interpretazione di Sarabanda e Toccata e Sonata per flauto e arpa presso il concorso internazionale Suoni D’arpa, edizioni 2019 e 2021, ed e? stata invitata ad eseguire il suo Concerto per arpa orchestra presso la prestigiosa sede dell’Auditorium Paganini di Parma, e a Bari accompagnata dall’Orchestra della Citta? Metropolitana.

Tra le altre performances da solista spiccano il Concerto per flauto e arpa di Mozart con l’Orchestra della Citta? Metropolitana di Bari e il Concerto in do maggiore di Boieldieu per arpa e orchestra e Danses Sacre?e et Danse Profane di Debussy con la Filarmonica Arturo Toscanini. La sua intensa attivita? concertistica l’ha portata ad esibirsi presso la prestigiosa Wigmore Hall a Londra, Harp on Wight International Festival, Amaryllis Fleming Concert Hall, Natural History Museum e National Gallery di Londra, Festival Piana del Cavaliere, Emilia Romagna festival, Museo Poldi Pezzoli di Milano, Teatro Comunale di Bologna, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Petruzzelli, Teatro di San Carlo, Palazzo Madama (sede del Senato).

Ha collaborato come prima arpa ospite con l’Orchestra del Teatro di San Carlo, Orchestra del Teatro Petruzzelli, Filarmonica Arturo Toscanini e come seconda arpa con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Ha approfondito la sua formazione orchestrale suonando nell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal M° Muti, RCM Philarmonic Orchestra, RCM Symphony Orchestra, Orchestra Senzaspine, Young Musicians’ European Orchestra, OGVE – Orchestra Giovanile della Via Emilia, OGI – Orchestra Giovanile Italiana.

Le sue attivita? l’hanno portata a partecipare in produzioni con artisti quali Riccardo Muti, Antonio Pappano, Maxim Vengerov, Leo Nucci, Hossein Pishkar, Johnathon Heyward, Nadine Sierra ed altri.

Ha un’intensa vita musicale anche nel mondo cameristico, ha infatti conseguito il Master di II livello in formazione alla musica d’insieme presso l’universita? di Roma3 e Avos Project e suona in duo con il flautista Filippo Mazzoli dal 2021. Oltre all’attivita? concertistica e? dedita al campo didattico, ha infatti insegnato arpa presso l’istituto Corelli di Cesena in collaborazione col Conservatorio B. Maderna, e insegna attualmente arpa presso la scuola di musica Bernardo Santolini di Verucchio.

Nel 2020 ha pubblicato con la casa editrice Stella Mattutina Edizioni la trascrizione per arpa di Consolations S172 di Liszt, che insieme ad altre trascrizioni e? confluita nel progetto discografico The Lark – harp transcriptions dopo aver vinto una sponsorship com l’etichetta discografica internazionale Orpheus Classical. E? stato recensito dal piu? famoso magazine di arpa, Harp Column.