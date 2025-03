San Marino. Amichevoli: la Nazionale Under 16 incanta nel primo test con Gibilterra

Velocità di circolazione della palla, scambi brevi, una volontà di aggredire partita e avversari che praticamente non conosce soluzione di continuità e che sfida – si potrebbe dire impunemente – le elevate temperature di un pomeriggio di fine agosto. C’è tutto questo e non solo questo nella prima delle due amichevoli (non ufficiali) che hanno visto e vedranno la Nazionale Under 16 di San Marino sfidare i pari età di Gibilterra. I ragazzi di Bonesso, ieri, hanno semplicemente dominato. Ed il 5-1 finale è lo specchio fedele di una prova quasi senza sbavature, se si eccettua la deviazione che ad inizio ripresa costa il rigore del momentaneo 3-1, ben battuto da Poggio. Ma è solo un episodio isolato. Il resto della gara di Acquaviva dice San Marino e solo San Marino. E che i giovani Titani abbiano fame lo si capisce prestissimo. Su un errato disimpegno difensivo della difesa ospite Federico Raschi piomba come un falco, aggira Johnson Laoudy e deposita a porta vuota: non sono passati neanche 60’’ di partita. Rotto il ghiaccio, i Titani prendono pieno possesso di palla e ritmi, tentando di riaffacciarsi in zona gol a suon di scambi veloci e aggressivo pressing sul portatore di palla. Al 12’ Ciacci costringe Johnson Laoudy ad un intervento non semplice su una punizione al veleno. Ne nasce un angolo battuto nella zona di Stefani, che fa la sponda per Bucchi: il numero 8 si allunga e corregge in rete. Lo stesso Stefani, a metà frazione, ci prova con coraggio dalla distanza, mancando la porta non di molto e, soprattutto, soffocando sul nascere un timido tentativo di reazione di Gibilterra. Il 2-0 non basta ancora ai Titani, che arrotondano nella parte finale di frazione ancora con Raschi: illuminante il lancio lungo di Ciacci per il compagno, che brucia mezza difesa e anche Bucchi, prima di scavalcare Johnson Laoudy con un aggraziato pallonetto. Al riposo, San Marino ha dalla sua tre gol e zero tiri concessi a Gibilterra.

Si riparte senza novità di formazione, perlomeno in casa sammarinese. Gibilterra approccia in maniera più vivace rispetto a quanto fatto nel primo tempo, e il buon momento porta in dote un calcio di rigore per mani in area di Amoretti. Dal dischetto si presenta Poggio, che spiazza Bucci. Arriva poi il momento di qualche cambio, con Guidi e Berardi a rilevare Stefani e Valentini. Il gol subìto non spezza la concentrazione e neppure la garra dei Titani, che al 57’ tornano sul +3 traendo profitto proprio da una convinta aggressione, segnatamente di Raschi sul portiere Johnson Laoudy, che esagera nel palleggio e si fa “borseggiare”: l’attaccante sammarinese non sbaglia a porta vuota, coronando con una tripletta la sua ottima prestazione. Dopo gli ingressi di Cangini, Gritti e del portiere Sami, Bucchi sfiora la doppietta con un mancino che sfiora la traversa. Balsimelli e Maiani rilevano Amoretti e Ciacci ed è proprio Maiani, al 4’ di recupero, a dosare l’assist per la fuga in profondità di Gritti, lucido nell’aggirare Becerra Lopez in uscita e poi ad insaccare per un 5-1 totalmente coerente con la prima delle due prove fornite dai ragazzi di Bonesso. Il secondo round è in programma mercoledì, sempre alle 16:30, sempre ad Acquaviva e sempre in diretta su Titani.TV.

Under 16, amichevole internazionale (non ufficiale), MD1 | San Marino – Gibilterra 5-1

SAN MARINO [3-5-2]

Bucci (dal 70’ Sami); Amoretti (dall’82’ Balsimelli); Stefani (dal 56’ Guidi), Pala; Valentini (dal 56’ Berardi), Cervellini (dal 70’ Gritti), Muccioli, Bucchi, Terni; Ciacci (dall’82’ Maiani), Raschi (dal 70’ Cangini)

A disposizione: Argenziano, Colapinto

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

GIBILTERRA [4-2-3-1]

Johnson Laoudy (dal 70’ Becerra Lopez); Soleci, Garratt, Haddad (dal 46’ Phillips), Pecino; Fortunato, A. Sanchez Soiza (dal 56’ Dahrouch); Rowbottom (dal 70’ Perera Vinent), Poggio, Martinez, B. Soiza

A disposizione: Hollins Key, Omara, Bahadur Bonet

Allenatore: Victor Manuel Gonzalez

Arbitro: Mattia Andruccioli (RSM)

Assistenti: Gianmarco Ercolani (RSM) ed Elisa Cecchetti (RSM)

Marcatori: 1’, 37’ e 57’ Raschi, 13’ Bucchi, 53’ rig. Poggio, 90+4’ Gritti

FSGC | Ufficio Stampa