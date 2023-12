San Marino. Ampliamento dell’aviosuperficie, CSdL-CDLS-USL: Mancanza di prova di pubblica utilità

Il CSdL-CDLS-USL ha ascoltato attentamente le ragioni del Comitato Civico Torraccia riguardo all’allargamento dell’aviosuperficie di Torraccia. Il Comitato sostiene che questo progetto comporterebbe spreco di risorse pubbliche senza produrre benefici economici per la collettività. Le organizzazioni sindacali sostengono le motivazioni del Comitato e apprezzano la serata pubblica organizzata da esso per illustrare i dati delle spese già sostenute e le proiezioni future. Il Comitato ha evidenziato che alcuni paesi non hanno un’aviosuperficie eppure non perdono la loro sovranità. Le organizzazioni sindacali concordano sul fatto che non vi siano interessi pubblici in questo progetto e riconoscono l’impegno del Comitato nel non opporsi agli investimenti a condizione che siano dimostrati i benefici per tutti i cittadini. Inoltre, le organizzazioni sindacali si preoccupano del debito pubblico e del fatto che il prestito per questo progetto verrebbe da un paese che non rispetta i diritti umani. Ritengono che San Marino debba fare valutazioni più approfondite riguardo ai finanziamenti provenienti da Stati sovrani e non restare indifferente ai diritti umani universali e alle libertà fondamentali.