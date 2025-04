San Marino. Andorra 2025: senso di appartenenza e motivazione, la prima giornata di Team Building per la delegazione sammarinese è un successo

Conto alla rovescia per la delegazione sammarinese che si prepara all’appuntamento con i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, in programma ad Andorra dal 26 maggio all’1 giugno.

La squadra, in via di definizione, si è ritrovata alla palestra delle scuole nedie di Fonte dell’Ovo per un pomeriggio di Team Building, insieme ai propri referenti federali, tecnici e capi missione.

Durante il pomeriggio tutti i componenti dei diversi sport che prenderanno parte ai Giochi sono stati suddivisi in squadre e hanno dovuto affrontare otto differenti prove finalizzate a creare affiatamento, coesione e fiducia reciproca, consolidando lo spirito di gruppo. Non solo, alcune prove erano volte a ripercorrere la storia dei Giochi dei Piccoli Stati, che quest’anno celebrano il traguardo dei quarant’anni dalla loro nascita (San Marino 1985 la prima edizione).

La giornata di Team Building si è rivelata un successo, lasciando tutti i partecipanti con un forte senso di appartenenza e motivazione in vista dell’importante impegno internazionale. L’entusiasmo con cui tutti hanno partecipato, unito alla qualità dell’organizzazione, ha contribuito a rafforzare i legami interpersonali e a consolidare l’identità di di squadra.