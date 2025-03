San Marino. Andreina Bartolini – Alleanza Riformista: “Dalla parte dei nostri amici animali”

E’ ormai certo che la maggior parte delle famiglie sammarinesi abbiano nel proprio ambiente domestico uno o più amici animali, che vengono integrati come membri effettivi da parte di tutti i componenti della famiglia. Questi nostri amici fedeli, fragili ed indifesi vanno protetti e curati, se è vero che siamo quella società culturalmente evoluta che ci fregiamo di essere. Molto si è fatto in materia legislativa per metterci al passo con gli altri paesi, sia in materia di tutela sia in ambito di sanzioni e pene nei confronti di chi maltratta, uccide o abbandona queste creature: ma tanto resta ancora da fare. Questi nostri compagni di vita, anche se non votanti e non dotati di parola, sono largamente rappresentati nella nostra società da tutti coloro che ne fanno membri del nucleo familiare.



In parte vi sono leggi a tutela degli animali, ma occorre farle rispettare e commisurare pene idonee a chi si macchia di ledere i diritti di chi per sua natura non si può difendere.

Io ritengo che spetti a noi questo compito e, così come ci impegniamo a difendere bambini ed anziani, dovremmo essere altrettanto sensibili ed attenti nei confronti degli animali, non solo dell’ambiente e del clima.



E’ di pochi giorni fa il salvataggio da parte della squadra antincendio della Polizia Civile di un cane di una turista danese caduto in un dirupo, fortunatamente risoltosi felicemente; questo dimostra che c’è attenzione in materia di tutela e custodia degli animali, ma ancora tanta è la strada da fare: basti pensare che per le manifestazioni pubbliche lo scoppio di fuochi d’artificio e petardi spaventa a morte gli animali, in particolar modo i volatili; inoltre, tutti i fine anno numerosi sono gli animali che scappano terrorizzati per i festeggiamenti.



Basterebbe veramente poco per rispettare la sensibilità di questi nostri amici senza rinunciare al divertimento.



Sono state varate diverse leggi al riguardo, che vanno da disposizioni di tutela penale dei diritti degli animali e che persegue penalmente coloro che li maltrattano, fino alla prevenzione da avvelenamento e norme per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di esche e bocconi avvelenati: ricordiamo che tali episodi, purtroppo, hanno notevolmente colpito e preoccupato i cittadini per fatti accaduti in Repubblica.

Nonostante tutte le leggi varate in materia, occorre vigilare affinché tali norme vengano rispettate. La Nascita dell’Associazione Protezione Animali Sammarinese risale al 1986 con lo scopo di tutelare gli animali della nostra Repubblica e non solo quelli domestici, ma anche a difesa della fauna selvatica e dell’ambiente.



Lodevoli iniziative sono rappresentate da un istituto di vigilanza che ha approntato un’unità di recupero per animali vaganti, molto utile in caso di necessità e numerosi gruppi di cittadini riuniti sui social network che segnalano animali in difficoltà o smarriti.

Sta ad ognuno di noi creare una coscienza civile nei confronti di questi esseri vulnerabili; da come un individuo manifesta la propria pietas nei confronti degli esseri indifesi, dimostrerà la propria empatia nei confronti dell’umanità.

“Grandezza e progresso morale di una nazione si possono misurare dal modo in cui tratta gli animali”, così diceva Mahatma Gandhi: gli animali domestici sono oggi parte integrante delle nostre famiglie e per molti di noi sarebbe difficile immaginare la vita senza di loro.