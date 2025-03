San Marino. ANDREINA BARTOLINI – ALLEANZA RIFORMISTA “IL COMMERCIO, UNA RISORSA PER IL PAESE”

Sono sempre stata un’accesa sostenitrice del commercio e mi sono appassionata di turismo vivendolo, le ho sempre ritenute fonti di economia reale, una risorsa per il Paese.

Fin dal primo dopo guerra il comparto commerciale,soprattutto con il rientro dei nostri concittadini emigrati all’estero, ha generato la ripresa economica del Paese, tante sono le famiglie che si sono mantenute grazie ad un’attività commerciale.

Ancor oggi tante sono le licenze, i codici operatori economici che versano nelle casse dello Stato contributi, tasse, si servono di banche, liberi professionisti generando un circuito virtuoso che sostiene parte della ricchezza di questa repubblica.

Mi sono resa conto che la nostra dedizione per il lavoro, l’impegno costante che occorre per tenere in piedi le nostre attività spesso non solo toglie tempo alla nostra famiglia, alle nostre passioni, ma anche la forza di dedicare le nostre energie a rappresentare la categoria, a sedere in Consiglio Grande e Generale per difendere i nostri diritti e per esternare le nostre difficoltà quotidiane: lo dimostra il fatto che pochissimi operatori economici siedono in Consiglio.

Penso di aver sempre dimostrato di aver a cuore la mia categoria portando avanti molte battaglie, ma resta il mio sogno quello di poter mettere al servizio del mio Paese e dei miei colleghi tutto ciò che ho imparato in tanti anni di commercio attraverso la mia grinta, il mio orgoglio, la mia voglia di lottare per un comparto economico che penso meriti

attenzione e considerazione.

Troppo spesso negli anni sono state prese decisioni in merito alle nostre attività da persone che sapevano poco o niente del settore, a mio avviso ci vuole una persona coinvolta direttamente per capire le difficoltà, i sacrifici, i rischi d’impresa, le arrabbiature, lo stress di un commerciante. Vivere, immedesimarsi, comprendere, ed ascoltare l’altro fa capire i problemi e le soluzioni.

Io, avendo per lungo tempo fatto parte del settore, ho tante idee per tracciare un percorso utile a far prosperare il comparto, non propongo voli pindarici, ma soluzioni concrete e reali, e se mi sarà data la possibilità, porterò avanti con tanta determinazione progetti e iniziative.

Sono consapevole di ciò che una pandemia, le guerre, la recessione hanno ingenerato nella nostra economia , ma sono altrettanto convinta che la nostra resilienza e determinazione ci faranno ancora una volta risollevare: siamo abituati a trovare soluzioni per reinventarci, mi auguro che il comparto si compatti e che potremo dirci a breve che una nostra rappresentanza ha finalmente potere decisionale.

Basta libri dei sogni, abbiamo bisogno di concretezza e soprattutto di risposte.

Socrate sosteneva che il segreto del cambiamento è concentrare tutta l’energia nel costruire il nuovo: Alleanza Riformista vuole costruire un nuovo percorso per crescere e prosperare.

Costruitelo insieme a noi.

Andreina Bartolini candidata n.1 di Alleanza Riformista