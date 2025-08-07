    • San Marino, annunciati i vincitori dei Premi Fair Play 2025: ecco tutti i premiati della Giornata Mondiale del Gioco Leale

    In occasione della Giornata Mondiale del Fair Play, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) ha annunciato i vincitori della ottava edizione dei Premi Fair Play 2025, riconoscimenti assegnati a sportivi, squadre, scuole e associazioni che si sono distinti per comportamenti etici, rispetto delle regole e promozione dei valori positivi dello sport.

    La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 8 settembre 2025 alle ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino.

    I premiati nelle diverse categorie

    Premio Fair Play al Gesto

    • Alessandro Andreozzi (Motociclismo)

    • Filippo Rovelli (Motociclismo)

    • Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile, Riccione Calcio 1926)

    • Fabio Donati (Attività Subacquee)

    • Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile, Cailungo)

    • Bruno Pelliccioni (Rally Terra Storico)

    • Arianna Emma (Scherma)

    • ASD Atletico Castellazzo (Calcio Allieve Femminile)

    • Lorenzo Tura (Canicross)

    • Gloria Castronovo (Judo)

    Premio Fair Play alla Carriera

    • Pier Celestino Amici (Fondatore Pallavolo)

    • Eraldo Maccapani (Atletica)

    Premio Fair Play alla Promozione

    • Scuola Media Statale Serravalle, Classe 3° B

    • Scuola Elementare L’Olmo Montegiardino

    Diploma di Merito Fair Play

    • Marino Gasperoni (Ciclismo)

    • Erminia Pula (Ciclismo)

    • Giada Paoletti (Bocce)

    • Valentino Santolini (Bocce)

    • Associazione Wushu San Marino (Tai Ji – Health Qi Gong – Kung Fu)

    • Simone Saraceni (Acqua Walking)

    • Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)

    • Matilde Terenzi (Roller)

    • Stella Paoletti (Bocce)

    • Jacopo Frisoni (Bocce)

    • Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica, Atletica)

    • Daniele Mazza (Atleta Paralimpico, Attività Subacquee)

    • Emanuel Santolini (Attività Subacquee)

    • Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)

    • Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica, Atletica)

    • Stefano Gianessi (Sci Alpino, Special Olympics)

    Diploma Menzione d’Onore Fair Play

    • Michaela Romana Righi (Roller)

    • Massimiliano Dolcini (Roller)

    • ASD Golfobasket Alcamo (Team Under 14)

    • Salvatore Porcelli (Blue Devils Napoli Calcio)

    Premio Donna Fair Play – Soroptimist Single Club San Marino

    • Erminia Pula (Ciclismo)

    • Giada Paoletti (Bocce)

    • Michaela Romana Righi (Roller)

    • Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)

    • Matilde Terenzi (Roller)

    • Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica, Atletica)

    • Arianna Emma (Scherma)

    • Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica, Atletica)

    • Gloria Castronovo (Judo)

    Premio Giovani Fair Play – San Marino RTV e L’Informazione di San Marino

    • Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile)

    • Giada Paoletti (Bocce)

    • Valentino Santolini (Bocce)

    • Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile, Cailungo)

    • Matilde Terenzi (Roller)

    • Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)

    • Gloria Castronovo (Judo)

    • Arianna Emma (Scherma)

    Premio Fair Play Stampa Sportiva – Associazione Sammarinese Stampa Sportiva

    • Piero Arcide (Racconto di Emozioni)

    Premio Pierre de Coubertin Etica e Sport – Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin

    • Greta Sarti

    • Mattia Capicchioni

    Giuria Internazionale EFPM Fair Play Awards 2025

    • Diploma EFPM di Riconoscimento: Salvatore Porcelli

    • Diploma EFPM Fair Play Flame: Carlo Della Gatta e ASD Golfo Basket Alcamo U14 Team

    I Premi Fair Play rappresentano una celebrazione concreta dei valori educativi dello sport, promuovendo lealtà, correttezza, rispetto reciproco e rifiuto della violenza, come sottolineato dagli organizzatori del CNSFP. Un evento che, ancora una volta, testimonia come il “giocare pulito” sia la vittoria più importante nello sport.

