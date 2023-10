San Marino. “Anziano e stremato”, cane riportato a casa dopo l’intervento della Guardia di Rocca

Intervento della Guardia di Rocca questa mattina per mettere in salvo un cane smarrito che vagava lungo il torrente Ausa nel parco. L’allarme è stato dato da alcuni passanti poco dopo le 9.00. Il cane, che arrivava dall’Italia, era adagiato e visibilmente senza forze. Era in possesso di un chip ed è stato preso in consegna da una veterinaria per le prime cure.

Secondo quanto appreso nelle ore successive dall’Apas San Marino, il cane, che si era allontanato da casa, è stato restituito al proprietario in territorio italiano: non aveva riportato ferite, ma è “anziano e stremato”.