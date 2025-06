San Marino. APAS: ”Basta silenzio. Basta impunità”

Nuovi avvelenamenti a Faetano: un cane deceduto questa mattina, l’altro in osservazione.

Con profonda rabbia e indignazione, l’APAS denuncia l’ennesimo, gravissimo episodio di avvelenamento che ha colpito due cani nella zona dell’area di sgambamento di Faetano.

Si tratta di due cani giovani, addestrati per il soccorso, e quindi non solo animali da compagnia, ma veri e propri membri attivi della comunità. Uno dei due, di appena 5 anni, purtroppo non ce l’ha fatta.

È inaccettabile che si continui a piangere vittime innocenti di una crudeltà disumana che si sarebbe potuta e dovuta evitare. Non conosciamo ancora con certezza le responsabilità di questo ennesimo atto criminale: se si tratti del solito noto, attualmente agli arresti domiciliari, ma avvistato più volte in circolazione sul territorio, o se invece vi siano complici o azioni di depistaggio.

La zona colpita si trova a pochi passi dal nostro Rifugio ed è frequentata anche dai nostri volontari in passeggiata con i cani. Alla luce delle minacce ricevute in passato, non possiamo escludere che questo atto rappresenti un messaggio intimidatorio.

A rendere ancora più inquietante il quadro sono i recenti atti vandalici subiti da una nostra addetta e da altre persone che si sono impegnate per fare luce sulla vicenda degli avvelenamenti.

Siamo stanchi dell’impotenza davanti a questi fatti. Chiediamo giustizia!!!

Nel frattempo, invitiamo tutta la cittadinanza ad evitare passeggiate e soste con i propri cani nella zona di Faetano e a prestare massima attenzione in qualsiasi area verde del territorio.

Ogni segnalazione sospetta può essere fondamentale: chiunque noti comportamenti anomali, esche o sostanze sospette è pregato di contattare immediatamente la Centrale Operativa Interforze al numero 0549 888888.

Non possiamo più permettere che altri animali, altre famiglie, vivano tragedie simili. Basta silenzio. Basta impunità.