San Marino. APAS: Chicco cerca casa

Presto Chicco arriverà al Rifugio, il suo proprietario purtroppo per problemi di salute non potrà più occuparsi di lui. Vorremmo evitargli l’ingresso in canile, sperando in un’adozione perché per un cane adulto, abituato alla vita domestica è davvero una situazione difficile e molto stressante da affrontare.

Chicco ha 10 anni, ha un carattere docile ed è molto affettuoso, ancora non sa che la sua vita cambierà in modo drastico, per lui infatti sarebbe più facile inserirsi in una nuova casa, ma se non verrà notato e nessuno gli darà un’opportunità non ci sarà altra scelta. Con la sua dolcezza sarà Chicco a farvi il regalo più grande: un amico per sempre. Per info Apas tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni