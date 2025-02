PERSO! Duca ha 12 anni, molto buono e affettuoso, è stato smarrito sabato sera a Faetano (RSM) in Strada Campo del Fiume. È abituato a fare dei giretti vicino a casa, senza allontanarsi. Potrebbe anche essere rimasto bloccato in qualche garage o cantina, per questo chiediamo ai residenti in zona di controllare. Chiunque avesse informazioni o lo vedesse contatti immediatamente il seguente recapito telefonico 331 5995899. Grazie per le condivisioni