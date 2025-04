San Marino. APAS: Fatevi rubare il cuore da Lupin!

Lupin ha quasi 14 anni ed è arrivato al Rifugio da pochi giorni per una rinuncia di proprietà.

È molto complicato alla sua età affrontare il cambiamento, dal carattere dolce e fragile, non vorrebbe mai rimanere solo ed è difficile guardare i suoi occhioni tristi quando la porta del box si chiude. I cani sono dei maestri nella lettura dei gesti e dei movimenti e Lupin è davvero bravo nel riconoscere l’animo delle persone, ora ha compreso che può fidarsi e ama ricevere coccole e carezze. È ancora molto attivo e curioso, adora passeggiare.

Purtroppo Lupin sa che non sarà semplice farsi notare, è molto diffusa l’errata convinzione che un cane già adulto o anziano non possa adattarsi alla nuova casa. Solo chi saprà superare questi stereotipi potrà adottare consapevolmente e ricevere in cambio più amore e gratitudine di quanto potesse mai immaginare. Fatevi rubare il cuore da Lupin, venite a conoscerlo! Per info APAS tel.0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13).