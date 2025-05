San Marino. Apas: Minù cerca una famiglia

Mi chiamo Minù ho circa 2 anni, sono stata recuperata in difficoltà e incinta. Ho vissuto in strada, senza certezze e ogni giorno era una battaglia, la paura mi faceva nascondere, ma la fame e la sete mi spingevano verso le abitazioni dove spesso venivo sgridata e allontanata in malo modo. Al Rifugio, dove ho partorito i miei bellissimi cuccioli, ho scoperto un mondo nuovo, fatto di rispetto e considerazione, ho imparato a fidarmi, ho scoperto l’emozione di essere accudita e amata. Questo periodo ha cambiato il mio carattere e ora sogno una famiglia a cui donare tutta la mia gratitudine, la mia presenza discreta ti accoglierà al tuo rientro a casa, ti farò compagnia in silenzio, ma il mio calore e le mie fusa ti parleranno di serenità e di gioia. Presto i miei piccoli saranno adottati e rimarrò sola, so che le persone preferiscono i cuccioli, ma spero tanto che nel cuore di qualcuno ci sia un posticino anche per me. Venite a conoscermi!

Per info Apas tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (domenica e festivi fino alle ore 13.00). Grazie per le condivisioni